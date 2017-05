Amarra calificación

Cesvi Universidad está en la siguiente fase tras golerar 3-0 al equipo San Juan

Iguala, Gro., Mayo 10.- Con una fecha por jugar, el conjunto del Cesvi Universidad ha logrado su clasificación a cuartos de final del Clausura 2017 de la categoría Juvenil “B” y para lograr su cometido dentro del Grupo E, sumó su segunda victoria del torneo con un 3-0 sobre San Juan que fue un rival complicado, ya que hasta la parte final del encuentro cedió terreno para terminar perdiendo; con este triunfo los “universitarios” sumaron 6 unidades con 5 goles a favor y cero en contra.

Para las acciones del primer tiempo ambas escuadras no se dieron tregua, esto provocó que las oportunidades de gol escasearan al generar sólo algunas llegadas que no terminaron en gol tras resolver de gran forma ambos guardametas y luego de jugarse 40 minutos intensos las cosas se quedaron en empate a cero. Para la segunda mitad llegaron las modificaciones, esto le dio otro aire al duelo.

En el complemento las cosas se empezaron a inclinar hacia la causa “universitaria” con el tanto que hizo efectivo Jorge Quezada, tras recibir una pelota retrasada que sólo empujó para decretar el 1-0; los “rayados” no se guardaron nada y fueron gestando llegadas hasta errar una oportunidad frente al arco que su delantero hecho por un lado, la falla costó caro y en una contra Jesús Marcial puso el 2-0 que los dejó noqueados.

En la recta final el conjunto del Cesvi acabó la obra tras poner el 3-0 que se gestó al minuto 75. Con esta derrota San Juan está obligado a vencer a Cañeros “B” que se impuso 6-0 al Barcelona, los “leones” sumaron tres puntos y ahora se medirán a unos “rayados” que buscarán meterse a la pelea por el mejor segundo puesto de los 5 grupos que conforman el certamen.