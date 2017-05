En riesgo, verdad histórica del Caso Iguala-Ayotzinapa

Acapulco, Gro., Mayo 9.- Un informe de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR), que fue “enlatado” y desechado por la autoridad, pone en riesgo la verdad histórica del Caso Iguala-Ayotzinapa y podría dejar en libertad a siete detenidos por la desaparición de los 43 normalistas, al probar que el proceso de investigación estuvo plagado de ilegalidades.

De acuerdo con El Universal, el informe, que fue declarado documento no oficial por la misma PGR, pone en evidencia la tortura a testigos y presuntos implicados en la agresión a los estudiantes, las diligencias fuera de la ley en el río San Juan donde supuestamente hallaron cenizas de los cuerpos y contradicciones en las actuaciones de los ministerios públicos.

El documento, elaborado por el visitador de la PGR, César Chávez, señala que las retenciones que hizo la agente del Ministerio Público federal, Blanca Alicia Bernal Castilla, fueron “ilegales, arbitrarias y contrarias a derecho” y lista las detenciones de Jorge Luis Poblete Aponte, Salvador Reza Jacobo, Benito Vázquez, Jonathan Osorio Cortez, Patricio Reyes Landa, Darío Morales Sánchez y Agustín García Reyes, varios de ellos, de los principales testigos del caso.

Destaca en particular la captura de Agustín García Reyes, alias El Chereje, quien fue llevado en helicóptero, de forma ilegal y sin su abogado, al río San Juan el día 28 de octubre, en la diligencia encabezada por el entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, sin que esto quedara asentado en la averiguación.

Asimismo, señala que todo el personal que apoyó ese día a Zerón no respetó las formalidades de ley en materia de registro de cadena de custodia y omitió asegurar debidamente el lugar de los hallazgos.

La Visitaduría recogió el testimonio de García Reyes el 24 de junio de 2016: “Yo estaba detenido en la SEIDO, en una celda, y nomás me sacaron y me subieron a un helicóptero y ya en el helicóptero me dijeron que me iban a llevar al puente del río San Juan y que ahí había unas bolsas que yo tenía que señalar, que si no lo hacía me iban a torturar, entonces yo contesté que sí (…) ya en el río uno de ellos vestido de negro me llevaba del cuello y me dijo que si intentaba correr me iba a disparar. Ya llegando hice lo que me habían dicho”.

Adicionalmente, de acuerdo con un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, El Chereje fue torturado, ya que en el certificado médico entregado por la Marina, no presentaba lesiones, pero 11 horas después de su detención lucía 30 hematomas, excoriaciones y hasta restos de sangre seca.

AMPLIARÁN BÚSQUEDA DE LOS 43, EN IGUALA

La Procuraduría General de la República (PGR) ampliará la búsqueda de los 43 jóvenes normalistas con tecnología de punta con sistema Lidar (realizadas desde el aire) en más de 60 kilómetros cuadrados en los alrededores de Iguala, lo cual, refleja el compromiso en agotar todas las posibilidades hasta dar con el paradero de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, toda vez que la búsqueda anterior se limitó a un kilómetro cuadrado.

También se comprometió a determinar, para noviembre del presente año, nueve puntos que forman parte de un cronograma que elaboró la dependencia y entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mismos que forman parte de apartados específicos que sugirió desahogar el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los padres de los estudiantes.

Lo anterior dieron a conocer en conferencia de prensa, la subprocuradora de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías Guerra y el fiscal para el Caso Iguala de la PGR, Alfredo Higuera Bernal, quienes confirmaron que están pendientes de cumplirse 7 órdenes de aprehensión, entre ex policías municipales y civiles.

Señalaron que éstas tienen que ver con la presunta participación de dos agentes de la Policía Federal en la detención de normalistas en Huitzuco; el papel del personal militar adscrito a Iguala; el rol del personal que trabajaba en el C-4; quién es el “El Caminante” y la línea sobre el trasiego de droga en autobuses de Iguala a Chicago.

En estos momentos, dijo Higuera Bernal, “la PGR está enfocada a tratar de desentrañar de manera definitoria, porque se ha laborado intensamente en ello en cada uno de esos rubros, sin forzar jamás ningún resultado, simplemente lo que arrojen las investigaciones será lo que permita dilucidar cada uno de los puntos que ellos han señalado, con toda objetividad, con todo sustento”.

Afirmaron que el procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade está en la mejor disposición de entrevistarse con los padres de los jóvenes desaparecidos a finales de mayo. “En tanto nosotros, estamos en la mejor disposición de entrevistarnos con ellos en el momento en que quieran, para que vean los puntos que más les preocupan”.