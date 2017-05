No hay riqueza que repartir, si ésta no se genera: Peña Nieto

Mérida, Yucatán, Mayo 9.- El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que no hay riqueza que pueda repartirse para combatir la desigualdad y la pobreza en México, si antes no se genera a través de inversiones.

Al inaugurar una nueva planta cervecera de Grupo Modelo AB InBev en el estado de Yucatán, el mandatario aseveró que su gobierno cree en la empresa privada y en la libre competencia como propiciadores de esta abundancia y no por salidas fáciles.

No hay riqueza que repartir si no se produce y si no se genera, y eso es lo que México ha venido consolidando y alcanzando en los últimos años… Por eso mi reiterado llamado a no dejarnos caer en las salidas fáciles”, subrayó.

Reconoció que nuestro país aún tiene desafíos y rezagos, como le ocurre a cualquier nación, pero es a través del esfuerzo de gobierno y sociedad como se erradicarán estos problemas.

La idea, agregó, es mantener el rumbo del país.

No perdamos rumbo, mantengámonos en esta conciencia colectiva de lo que importa al mundo y lo que importa a los mexicanos, queremos desarrollo, queremos combatir la pobreza y es generando riqueza, es haciendo de México un país más confiable dispuesto a atraer inversiones”, sostuvo.

Acompañado del gobernador Rolando Zapata Bello, el presidente Peña Nieto agradeció la inversión de esta empresa que ascendió a 8 mil 500 millones de pesos, que se suma a las demás inversiones que se han generado en lo que va del sexenio.