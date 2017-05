No hay riesgo laboral para los maestros que se evalúen: SNTE

Chilpancin go, Gro., Mayo 9.- Atendiendo el compromiso del mandatario estatal Héctor Astudillo Flores de trabajar unidos, gobierno, Secretaría de Educación Guerrero y Sección 14 del SNTE, para beneficio de los trabajadores de la educación, el dirigente magisterial Javier San Martín Jaramillo y el subsecretario de Educación Básica, Emiliano Díaz Román, reiteraron que no hay riesgo para los trabajadores que se evalúen, al contrario, tendrán certeza y estabilidad laboral y su profesionalización se reflejará en las aulas con los niños y jóvenes estudiantes.

Lo anterior se aseguró durante el Primer Encuentro Estatal entre el Comité Ejecutivo de la Sección 14 del SNTE, encabezado por su secretario general Javier San Martín Jaramillo con la estructura oficial de la Secretaría de Educación Guerrero que presidió Emiliano Díaz Román y la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente que dirige Margarita Nava Muñoz, reunión que sirvió también para unificar criterios entre las partes sindical y oficial.

Javier San Martín Jaramillo afirmó que jamás estará en riesgo la estabilidad laboral de los maestros que se evalúen, al contrario, se les dará acompañamiento y certeza en los diferentes procesos de evaluación, como parte de la Reforma Educativa.

Expresó que en el estado de Guerrero se respaldó la implementación de la Reforma Educativa conforme a lo que se establece en el Artículo Tercero Constitucional y la Sección 14 del SNTE le apuesta a lo académico, a la profesionalización del magisterio y todos los trabajadores tendrán esa certeza laboral.

San Martin Jaramillo reiteró la disposición del Comité Ejecutivo Seccional de coadyuvar con la SEG y la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente para unificar criterios y crear las mejores estrategias para la profesionalización del magisterio guerrerense, garantizando su certeza laboral. Afirmó que el objetivo final es dotar de herramientas académicas y pedagógicas a los docentes para que sus alumnos obtengan los mejores resultados.

Retomó las palabras de Juan Díaz de la Torre, presidente del Consejo General Sindical del SNTE, de trabajar para que Guerrero “esté en el lugar que queremos verlo, con maestros preparados y estudiantes con buenos resultados académicos”, por ello, el Comité Ejecutivo Seccional coadyuvará para sistematizar la información de la evaluación docente.

Por su parte, el subsecretario de Educación Básica de la SEG, Emiliano Díaz Román, aseguró a los integrantes del Comité Ejecutivo de la Sección 14 que la Reforma Educativa no es sinónimo de despido, al contrario, la profesionalización es un estímulo para mejorar la condición de vida del maestro.

Asimismo, Díaz Román agradeció la disposición del secretario general Javier San Martín de coadyuvar para unificar criterios de evaluación entre el sindicato y las autoridades educativas, que permita a los trabajadores contar con herramientas y la seguridad de que sus derechos laborales no serán afectados.

Abundó que en los próximos días se publicaría la convocatoria del estímulo a la jubilación, por lo que pidió al secretario general que la Sección 14 y la SEG revisaran, analizaran y en su caso aprobaran el documento, de forma inmediata, el líder de los maestros de Guerrero pidió que se revisara al término de la reunión –así lo hicieron, se nombraron dos comisiones encabezadas por San Martín Jaramillo y Díaz Román-.

En este sentido, el líder magisterial también solicitó a la SEG la publicación de la convocatoria de titulación masiva, para que los maestros no tengan ningún problema para promoverse.

En la reunión también estuvieron presentes la coordinadora del Servicio Profesional Docente, Margarita Nava Muñoz y el titular de la Secretaría del Servicio Profesional Docente de la Sección 14, Martín Ríos Figueroa, quienes hablaron sobre el sustento teórico y legal de la evaluación, así como sus diversos procesos y etapa, como el ingreso, reconocimiento, permanencia y promoción.