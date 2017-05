Que conste... son reflexiones

Excelente, detuvieron a Dámaso López, “El Licenciado”, a su hijo, el “minilic” y a su operador financiero, “El Chompiras”, nos parece bien, pero todos nos preguntamos ¿cuándo detendrán a los ex gobernadores y funcionarios que se han robado más de 332 mil millones de pesos de los mexicanos, como en el caso de Gabino Cué y su socio, “El coquito” Castillo, que solamente, en Oaxaca, se han robado más de 18 mil millones de pesos y siguen tan campantes haciendo inversiones en la capital, Nuevo León, Estado de México donde ahora son socios de HIGA y en Puebla? Tal parece que para distraernos se fijan las detenciones entre delincuentes que no cumplen o ya no son necesarios o bien se centran en contra de las represiones contra los jodidos y no contra los victimarios y saqueadores del país. En verdad, felicitamos al equipo de seguridad sobre esas detenciones, pero claro, también, demandamos que detengan a los demás pillos conocidos y que están ligados al poder…es necesario imponer orden y honestidad en el país…y bueno, detuvieron a Luis Miguel, en California…se nubló el sol…

Resulta indignante que a dos kilómetros de las casetas de cobro, cerca de San Martín Texmelucan, un grupo de ocho delincuentes, en dos camionetas, detenga y roben a una familia, asesinando a un bebé y violando a una niña de 14 años y a su madre, golpeando al padre. Nos parece brutal e increíble porque los famosos retenes o centros de policía instalados en la súper carretera de Puebla, hacen muchos panchos y detienen el tráfico con sus operativos y cuando se requieren sus servicios, todos, están durmiendo y no hay vigilancia en esa importante vía de comunicación… solamente falta que operen, nuevamente, en Río Frío, para recordar a los viejos bandidos de la zona.

Es curioso que en Puebla se haga elogios a los huachicoleros o los que roban los ductos de gasolina y se diga que forman una bien organizada banda en varios municipios de tal suerte que ya presumen de la cantante de corridos y de que ahora, no solamente operan los viejos, sino, también, los hijos, en ese saqueo que todos sabemos están relacionados con las autoridades de policía de Puebla, de Tehuacán, Veracruz y el Estado de México y que distribuyen su producto en Oaxaca y en los caminos vecinales, donde ahora controlan el tráfico carretero y se ligan con los empresarios gasolineros de varios estados para limpiar sus ganancias en el saqueo de combustibles en el país…Ahora, demanda el gobernador de Puebla que, PEMEX, le permita utilizar miles de litros de gasolinas para su consumo en el gobierno y se les olvida a todos que, esos recursos, siguen siendo de los mexicanos, no de los burócratas.

En Oaxaca alertan sobre la falsificación de los parches anticonceptivos EVRA 3x3 y esto nos muestra que en realidad, así como se ha descubierto esta falsificación de un medicamento que puede generar tragedias, también, en el gobierno de Gabino Cué y por medio de los tratos que se realizaron con sus compadres se distribuyeron miles de medicamentos falsificados, por medio de los contratos que se hicieron en el SEGURO POPULAR, de tal suerte que en esos enormes desfalcos y saqueos, robos y transas, se debería continuar con las investigaciones del asesinato de uno de los funcionariosque se dice denunciaría a los involucrados en ese saqueo y robo de recursos en el sector salud de Oaxaca: Rafael Pérez Gavilán Escalante.

Y resulta bien curioso que en cuanto se anuncia en la entidad gobernada por Alejandro Murat Hinojosa, de que se continúan con las investigaciones del saqueo y robo de recursos financieros a nivel estatal, municipal y federal, de inmediato, se activan organizaciones sociales que generan disturbios a pesar de que se han sentado y convenido continuar con las negociaciones y lograr resolver los problemas planteados en sus organizaciones, pero al parecer, cuando aceptan hacerlo, de inmediato aparecen las manos negras para alentar nuevamente los disturbios y la violencia, los plantones y la intransigencia para que no se puedan resolver los conflictos, como en el caso del magisterio que pide imposibles, para tener la justificaciónde las movilizaciones y de las acciones de plantones y marchas que lesionan seriamente a la economía de la entidad. Creemos que ante tales condiciones se deberían investigar seriamente las relaciones mafiosas que existen entre algunos dirigentes de la sección 22 del CNTE, con los viejos funcionarios del gabinismo y con los que mantienen serias negociaciones y negocios como en el caso de Jorge, “El Coquito,” Castillo, y otros funcionarios que, durante la administración pasada, eran los operadores para llevar los recursos financieros frescos a los dirigentes, previo el cobro de sus comisiones. Cuando se cierran las llaves del saqueo que se hace por medio del IEEPO, de inmediato empiezan los bloqueos y la violencia en las calles para tratar de obligar a las autoridades a que den los recursos que ellos exigen y con los que mantienen a sus huestes de pillos y de porros, lo mismo sucede con los grupos sindicales del sector salud, que han recibido las participaciones de los saqueadores para que mantengan callada la boca, pero cuando necesitan dinero, mueven sus huestes para solicitar más recursos o para que les den los contratos de obras o de compra de medicamentos que, ellos, ya tienen transados con los viejos operadores del gabinismo en el sector… por eso, la investigación es urgente, porque de no conocerse realmente laoperación no se podrá poner remedio a este enorme saqueo y violencia que sacude a Oaxaca…