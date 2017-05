Frank en su Tinta

ABARCA y el caso de los 43 están nuevamente en la agenda estatal y todo parece indicar que serán utilizados otra vez en las elecciones del próximo año. Todo empezó el sábado, cuando Andrés Manuel López Obrador dijo en Chilpancingo, que Guerrero está peor con el priista Héctor Astudillo Flores. La respuesta vino del propio mandatario estatal, quien este lunes, en entrevista, afirmó que no tiene calidad moral quien en la campaña electoral del año 2012 se abrazaba con José Luis Abarca, en referencia a López Obrador (candidato presidencial del PRD) y al entonces también candidato a la presidencia municipal de Iguala (por el PRD), José Luis Abarca Velázquez. Con buen ánimo y bromeando con los reporteros, Astudillo defendió su gobierno y aseguró que Guerrero está mejor que durante los gobiernos perredistas del 2005 al 2015 con Zeferino Torreblanca Galindo, Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez. El PRI explotó muy bien a su favor el caso Iguala y los 43 durante las campañas de 2015, a tal grado que en Guerrero ganó la gubernatura, la mayoría en el Congreso Local y la mayoría de los ayuntamientos. El lema de todos los candidatos priistas fue Orden y Paz, en alusión a que los gobiernos perredistas no dieron ni una cosa ni la otra. Podemos decir que Héctor Astudillo ha cumplido con el 50 por ciento de promesa, pues hay orden administrativo en comparación con el desastre que tenía Rogelio Ortega. La mayoría de los funcionarios astudillistas saben lo que hacen, cuando los orteguistas se pasaron de ineptos. Sigue quedando pendiente la paz. Y en relación a los gobiernos perredistas, no todo fue malo en ellos. Zeferino y Aguirre tuvieron sus destellos de buenos gobernantes. Y aquí queda un dato para los priistas: Los secretarios de Educación y de Turismo (José Luis González de la Vega y Ernesto Rodríguez Escalona) que tuvo el perredista Zeferino Torreblanca los tiene ahora el priista Héctor Astudillo. Además, la coordinadora de Fortalecimiento Municipal de Astudillo (Gisela Ortega Moreno) fue secretaria de la Juventud de Ángel Aguirre. No puede ser que los tres funcionarios hayan sido malos con los gobiernos perredistas y ahora son buenos con el gobierno priista......... SON COMUNES en los ayuntamientos de Guerrero y en todos los partidos, las peleas por la mitad de una regiduría, es decir, año y medio para el titular y año y medio para el suplente. Y es que ya estando “comiendo con manteca”, el titular se niega a pedir licencia al cargo para cumplir su palabra de inicio de administración y dejarle la mitad de la manteca al suplente. Ocurrió hace 20 años en Iguala en el partido Verde, está ocurriendo otra vez en Iguala en el PRD y también está ocurriendo en Copala (Costa Chica) en el PRI. En el caso de Copala, incluso, los dos involucrados (Marcelino Rafaela Bustos y José Luis Chávez Ventura) se han amenazado de muerte. El convenio (de mitad y mitad) fue firmado el 23 de abril del 2015 en presencia de José Luis Peralta Lobato, delegado político del PRI, durante la campaña a gobernador de Héctor Astudillo Flores y del entonces candidato a alcalde, Nazario Damián Céspedes. Establecía que en la primera quincena de abril de 2017 el suplente José Luis Chávez ocuparía la regiduría. Otro acuerdo fue que ambos entregarían quincenalmente al que estuviera fuera del cargo la cantidad de 2 mil pesos quincenales, pero ninguno de los dos pactos se ha cumplido. Al contrario, ante el reclamo del suplente al titular hubo una fuerte discusión y terminaron amenazándose de muerte…….. SIMPLE dato (precisamente sobre el caso de los 43 y su explotación electoral): La PGR informó este lunes que existe un cronograma elaborado para tener resultados de la investigación hasta dentro de seis meses, es decir, hasta noviembre…….. PUNTO.