Brillan en la duela

Estrellas hizo de las suyas para vencer 12-5 a Rancho La Misión

Iguala, Gro., Mayo 9.- Las jornadas transcurren y el conjunto de Estrellas sigue manteniendo el nivel para dominar la categoría de Micro Femenil perteneciente a la Liga de Basquetbol del Valle de Iguala y en su duelo de la jornada 6 se enfrentó ante Rancho La Misión que salió respondón, pero al final de cuentas terminó por ceder terreno y caer con marcador de 12-5.

En el desarrollo del primer periodo la quinteta de Estrellas no se guardó nada y salió a atacar con todo para tomar ventaja en el marcador 6-2, gracias a una serie de penetraciones, Valeria Gatica con 4 puntos y 2 más de Sara Lagunas determinaron el rumbo de este episodio; por parte de su rival anotó Ana Quinto.

Para el segundo momento del encuentro, La Misión lo intentó pero no lograba hacer daño, la mala puntería y un trabajo defensivo bien coordinado de ambos equipos provocó que no se hicieran daño, por lo cual el marchador se quedó en 6-2 al término de este episodio.

Para el tercer cuarto las emociones volvieron a aumentar con la llegada de más puntos, así que el marcador tras jugarse 30 minutos de intenso partido se detuvo en 10-5.

En el último momento del encuentro la determinación de Estrellas laa llevó a mantener la ventaja y sobre todo aumentaron un poco más su ventaja, lo cual fue determinante para poner la pizarra 12-5, lo que terminó por finiquitar este partido que se tiñó de rosa gracias al buen trabajo en la cancha.