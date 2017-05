Amenaza ¿de parte de quién?

En el contexto de la disputa electoral por gubernaturas en tres entidades en las cuales no ha habido alternancia, Andrés Manuel López Obrador ha sido objeto de una amenaza grave. Los mensajes alusivos en Acolman y Chimalhuacán, expresados en coronas de flores y mantas de parte de “La familia unida”, presunto grupo criminal, denotan la molestia que causa a alguien, la presencia y el proselitismo que hace el aludido en el Estado de México. La advertencia, dadas las condiciones de inseguridad y descomposición en que se encuentra el país, constituye un elemento que abona la incertidumbre y muy lamentable sería que los autores la consumaran.

Estimulado por la confianza que está inspirando el dirigente nacional de Morena para las grandes definiciones que van a tomarse el próximo año con la elección presidencial, asistí el sábado al acto en Chilpancingo para firmar el Acuerdo por la Prosperidad y Renacimiento de México. Coincido en que urge un cambio de régimen y que, ciertamente, es posible hacer de la honestidad una forma de vida y de gobierno. Aunque no podrían faltar los que “nunca dan un paso sin huarache”, hubo plaza llena de gente que no pierde la esperanza. Ciudadanos de distintos estratos sociales motivados nada más por el deseo de escuchar al líder político y social cuyos adversarios no han podido destruir. Que se pasa recorriendo el país llevando solamente su palabra para explicar que los problemas de México sí tienen solución. Líder plenamente convencido de que es posible gobernar con rectitud, desterrar la corrupción, desempeñarse con austeridad para ahorrar y contar con recursos que sirvan para financiar el desarrollo del país, abolir la impunidad y hacer realidad la justicia. Planteamientos que, tal vez, se han escuchado de políticos en campañap pero que después de lograr propósitos personales jamás actúan en congruencia para el bienestar social.

Público receptivo, atento; escuchando y reflexionando el repaso que AMLO hizo de cuatro puntos del ideario de Morelos en Los Sentimientos de la Nación, promulgados en 1813; la explicación de cómo y de dónde obtener economías para derramarlas en beneficios a los jóvenes, estudiantes universitarios, la pensión universal para adultos mayores, apoyo a los campesinos a efecto de que maíz y frijol eleven su valor. Para más recordó, que algunos programas que “salieron de su cabeza y corazón cuando era Jefe de Gobierno del D.F., se los copiaron mal”. Los aplica el gobierno federal y algunos gobiernos estatales, pero en lugar de reconocerle la autoría lo acusan de “populista”.

Viendo la entrega y atención del público, me llevó a fijarme en ciertas improvisaciones en el presídium, la innecesaria extensa lista de firmantes del Acuerdo y sobre todo observar detenidamente a López Obrador. “Me gustaría seguir, dijo, pero el calor está fuerte”. Quizás nadie tuvo el comedimiento o se atrevió sugerirle despojarse de los collares de flores cuyo peso llegaría a tres kilogramos. En ocasiones la incomprensión y la soledad del líder éste, quien sea, las supera con pura adrenalina. Conmiseración aparte. AMLO, bromeó alguna vez de sí mismo: “no soy viejo, lo que pasa es que me han corrido en terracería. Verdad es que ha sufrido un infarto y por lo que representa, debiera ser objeto de cuidados y atenciones. Obviamente si las permite.

Terminó su participación y de la amenaza recibida en el estado de México, no dijo absolutamente nada. Tampoco lo hicieron el conductor de la ceremonia y el presidente estatal del partido. ¿Fue por estrategia? Es probable. Sin embargo, hacer abstracción “porque el que nada debe no tiene por qué temer” ¿elimina el riesgo? En Acolman, Obrador preguntó a sus simpatizantes: “¿Saben quiénes son los de La familia unida? Son los de la mafia en el poder; el jefe es Peña Nieto y su operador para el trabajo sucio es Osorio Chong”. Agregó: “no tenemos miedo y vamos a seguir adelante”.

Por supuesto es tan grave la amenaza vertida como el señalamiento contra el presidente y el secretario de gobernación. Lo peor desde luego es que el encono aumente y desde el anonimato alguien aproveche y atente contra el reconocido como principal líder opositor en México. Sin duda el escenario del 2018 sería complicado.

Con motivo de los videos difundidos sobre el montaje protagonizado por la diputada veracruzana Eva Cadena, AMLO también dirigió una carta al presidente de la República el 29 de abril desde Chimalhuacán. Le cuestiona su “poco nivel político y moral y que no actúe como hombre de estado, sino como un vulgar jefe de pandilla” y, el último párrafo pareciera propuesta de epitafio: “No se equivoque, presidente. Yo no lucho por cargos ni por dinero. Lucho por ideales y principios. Y es la honestidad lo que estimo más importante, por eso, su actitud hirió mi dignidad.

Y como decía el Quijote, cuando está de por medio la libertad o la honra, se puede y se debe arriesgar hasta la vida”. Aunque los llamamiento de Obrador son por un cambio pacífico y de abierto rechazo a la violencia, que cada quien valore el nivel a que puede llegar la polarización y asuma las consecuencias.