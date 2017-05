Contexto Político

El PRD realizó este domingo una marcha y un mitin en la plaza cívica “Primer Congreso de Anáhuac” de Chilpancingo, en el que sus dirigentes exigieron justicia para todos sus compañeros asesinados en diferentes puntos de la entidad.

Para muchos fue una demostración de fuerza y un claro mensaje a Andrés Manuel López Obrador, dueño de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien un día antes estuvo en la misma plaza para firmar un acuerdo con perredistas sin estructura ni arraigo social y que fueron abucheados al ser presentados por Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.

Durante su mensaje, Alejandra Barrales Magdaleno, fue enfática en señalar que el PRD será el que incline la balanza en 2018 y exigió respeto a los que menosprecian la fuerza del perredismo.

“Los partidos de oposición tenemos que asumir nuestra responsabilidad, dejemos los egos a un lado, México no puede ser el proyecto de una persona, de un solo partido, México es plural y la fuerza que derrote al PRI debe ser una gran alianza plural como el país”, dijo.

Sin lugar a dudas, fue un claro mensaje a López Obrador, quien siempre canta victoria antes de tiempo y manda al carajo a todos.

“El PRD va a ser el factor, no sólo para ganar la presidencia de la República, sino para cambiar el país”, agregó la líder nacional perredista.

Cabe destacar que el PRD, al igual que Morena, tampoco llenó el zócalo de Chilpancingo. Aunque es necesario señalar que el PRD marchó y realizó un mitin sin ningún aspirante presidencial.

Morena y algunos perredistas –como lo señalé ayer– no fueron capaces de juntarle a su mesías las 25 mil personas que anunciaron días previos al evento.

Mientras AMLO descalifica al PRD, el perredismo sigue de pie en Guerrero, pues gobierna importantes municipios y tiene una fracción parlamentaria sólida en el Congreso local, espacios que logró en 2015 sin el apoyo del político tabasqueño.

Morena, en cambio, obtuvo el quinto lugar en dicha elección. Su candidato Pablo Amílcar Sandoval no levantó su campaña, a pesar de que López Obrador lo acompañó en varias ocasiones.

Le fue mejor al PAN con su candidato Jorge Camacho Peñaloza, quien sacó más votos y se situó en la cuarta posición.

Mientras Celestino Cesáreo y Beatriz Mojica cuestionaron a las autoridades por la situación de violencia que impera en la entidad y el país, el alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, convocó a la unidad, ya que dijo “es momento de construir los acuerdos que requiere el país”.

Evodio Velázquez ha reconocido en anteriores ocasiones que gobernar no es una tarea sencilla y que se requiere el esfuerzo de todos para que a Guerrero le vaya bien.

En efecto, es tiempo de unidad y no de descalificaciones que no contribuyen a la armonía social, sin que ello implique sumisión al gobierno de Enrique Peña Nieto, quien tiene en crisis al país por sus desatinadas políticas públicas.

El discurso de odio no ayuda en este momento en Guerrero.

Se entiende que el PRD no cuenta con un aspirante presidencial que figure en las encuestas. Hay voces del propio perredismo que proponen una alianza con López Obrador, pero resulta que el dueño de Morena sigue con su soberbia y despotrica contra la cúpula de su otrora partido.

Una campaña se gana con alianzas. Y eso se logra respetando a los futuros aliados y no a través de chantajes.

En este momento, López Obrador necesita del PRD. No al revés. Y el sábado quedó demostrado que Morena no tiene la capacidad de ganar solo la elección de 2018 en Guerrero. Sus dirigentes no cuentan con arraigo ni estructura. Los perredistas que han emigrado hacia ese partido, lo hacen por oportunismo, pues les urge ser candidatos y colgarse de la imagen de López Obrador.

En el Estado de México es muy difícil que Delfina Gómez, candidata de Morena, gane la elección de gobernador sin el apoyo del PRD; es por eso que AMLO condiciona al PRD para que sus candidatos en el Estado de México, Coahuila y Nayarit declinen a favor de Morena y así tomarlos en cuenta para una alianza en 2018.

“¿Quieren la unidad de las izquierdas? ¿La unidad para el 18?... Ya, ahora, que se deslinden de Peña Nieto, que se deslinden del PRI, que se separen de la mafia del poder…

“Si no lo hacen en estas elecciones del Estado de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz, ¿saben qué?, vamos nosotros con los militantes del PAN, del PRI, del PRD, con todo el pueblo… La alianza va a ser con el pueblo de México, no con los partidos corruptos”, dijo este sábado en Cuernavaca, Morelos.

¿Y así quiere convencer, a base de chantajes? No, pues no.

Si sigue con su soberbia se va a quedar nuevamente con las ganas de ser presidente de la República. Si en 2006 y 2012 que tuvo de su lado al PRD no logró llegar a Los Pinos, así menos.

Luego entonces, ¿quién necesita a quién?

