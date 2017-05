El alcalde, primer responsable de la seguridad: Mejía Berdeja

“No puede derrotarnos el miedo, no puede derrotarnos la falta de esperanza”, manifestó ante vecinos de la colonia Miramar de Acapulco, el diputado Ricardo Mejía Berdeja durante una reunión en donde dijo, además, que la seguridad pública es responsabilidad, primeramente, del presidente municipal.

Lamentó que sea el alcalde porteño quien, ante los hechos de violencia, sea el primero en responsabilizar al gobierno estatal o a la Federación, el primero que elude su responsabilidad.

“Evodio Velázquez prefiere andar en la grilla y colocar estatuas que atender el problema de la inseguridad en Acapulco”, expresó Mejía Berdeja y señaló que en lugares como Ciudad de México, con los anteriores jefes de Gobierno, se hicieron cargo de la problemática de la inseguridad y lograron recuperarse.

“El presidente municipal es el primer responsable de la seguridad de su pueblo, no puede estar tranquilo mientras a la gente la están matando, asaltando o la están balaceando, eso no puede seguir pasando en Acapulco”.

“Me duele la violencia en Guerrero y en Acapulco me duele que la gente no puede hacer su vida con libertad, que no pueda salir con sus hijos a divertirse sanamente porque no sabemos si van a regresar, no sabemos si vas a ir a un lugar y te va a tocar una balacera o si a alguien lo van a extorsionar y si no paga la cuota la van a matar”, dijo Mejía Berdeja.

“Somos más los que queremos un cambio, somos más los que queremos que la sociedad camine, somos más que los delincuentes” y enlistó una serie de iniciativas que desde el Congreso ha impulsado y que hoy son ley. La pederastia es un delito en Guerrero por una iniciativa de Movimiento Ciudadano, el delito de violencia intrafamiliar es un delito que se persigue de oficio como si fuera un homicidio vaya, no es necesario que alguien interponga una querella” y al respecto de que los extorsionadores no enfrenten procesos penales en libertad, Ricardo Mejía adelantó que el dictamen de la iniciativa está en la comisión legislativa para análisis y que se espera que en los próximos meses ya se pueda votar en el pleno.

El legislador insistió en que si se logra recuperar la seguridad “el puerto se va para arriba”, llega el turismo, la gente para hacer su vida normal sin el miedo que nos está agobiando, sin la violencia que hoy está en todos lados, en la Jardín, en Pie de la Cuesta, en la Miramar, en la Zapata, en Costa Azul, ya nada más queda el sector Diamante pero queremos un Acapulco para todos, turistas y no turistas,recalcó.

Por último, se refirió a los informes de seguridad pública municipales y dijo que se puede atestiguar que las acciones de seguridad que lleva a cabo son para detener borrachos pero no para prevenir el delito, ni para presentar detenidos ante el ministerio público por ello, dijo, es necesario crear una nueva policía y propuso una nueva corporación que incluya a los elementos buenos y reclute a los mejores “ahorita tenemos el problema de que hay una fuerza policial que el pueblo paga y no está funcionando”, criticó el diputado.