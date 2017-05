No irá oposición venezolana a la Asamblea Constituyente

La oposición venezolana dijo que no participará en la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro con la que busca reescribir la Constitución, por considerar de que se trata de un “fraude”.

El poder electoral venezolano dio esta semana su aval a Maduro para activar una Asamblea Constituyente, cuando el país petrolero enfrenta una ola de protestas opositoras en medio de las cuales han muerto 37 personas en poco más de un mes.

Cómo quiere que se lo expliquemos (...) Eso no es una Constituyente, mal podríamos nosotros ir a un proceso absolutamente fraudulento, no vamos hacer los venezolanos parte de un fraude”, dijo el líder de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) Henrique Capriles.

“Estos personajes que no quieren someterse al escrutinio popular se inventaron un proceso que no está en la Constitución, porque elecciones sectoriales no existen”, agregó Capriles.

El Gobierno socialista insiste en que la Constituyente buscará crear “condiciones” de normalidad que permitan realizar los procesos comiciales que están en camino, incluidas las elecciones presidenciales del 2018.

Pero la oposición sostiene que la intención del proceso es dilatar dos elecciones regionales previstas para este año y las presidenciales, en lo que han catalogado como un auto golpe de Estado de Maduro para perpetuarse en el poder.