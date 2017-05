Sufrida calificación

Reforma derrota con global de 3-2 al Cesvi, en cuartos de final de Juvenil "A"

Iguala, Gro., Mayo 8.- Drama y emoción fue la que tuvieron los duelos de vuelta de cuartos de final de la categoría Juvenil “A”; Reforma volvió a una semifinal luego de 9 años tras una serie durísima con el Cesvi Universidad, en la ida las cosas se dieron 1-0 a su favor y para la vuelta empataron 2-2 para un global de 3-2.

En este cotejo los “universitarios” tuvieron la oportunidad de mandar la seria a los penales, pero en el último minuto erraron un tiro penal. En el otro duelo de esta eliminatoria, Preventivos y Real Independencia-Castrejón luego de 160 minutos de partido terminaron empatados a cero goles y en la serie de penales los “guardianes” finiquitaron su pase a semifinales.

ESTÁN DE VUELTA EN UNA SEMIFINAL

El partido de vuelta tuvo emociones al por mayor, Cesvi Universidad comenzó pegando en el marcador con el 1-0 que convirtió Gerardo Chávez al minuto 3; la reacción de los “reformistas” se dio hasta el minuto 23 con la anotación de Uriel Santos, tras este empate se fueron al descanso del medio tiempo para reacomodar sus líneas.

En la segunda parte Carlos Mazón le dio la ventaja por primera vez al conjunto de Reforma, luego de que al minuto 57 se anticipara a la defensiva; la reacción del Cesvi no se hizo esperar y al 64, Jorge Quezada hizo el 2-2 y cuando se jugaba el último minuto del encuentro, el árbitro marcó un tiro penal en favor de los “universitarios”, la mala definición por parte del cobrador dejó esto con global de 3-2 que manda al Reforma de nueva cuenta a una semifinal tras casi una década de no hacerlo.

PREVENTIVOS SUFRIÓ, PERO AVANZA

La tónica del partido fue la misma en el duelo de vuelta entre Preventivos y Real Independencia-Castrejón, los “guardianes” atacaban, mientras que su rival aguantaba bien y contragolpeaba en busca de sorprenderlos, pero tras no hacerse daño en los dos partidos, la serie tuvo que definirse por la vía de los once pasos, en donde Preventivos fuen más certero al imponerse 4-3 sobre unos “reales” que tuvieron una eliminatoria digna.