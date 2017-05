Filosofía básica

Antes de convertirse en un cristiano muy devoto, el matemático del siglo 17 Blas Pascal era un jugador. Fue fundador de la teoría de la probabilidad y elaboró también una forma de determinar el valor monetario de un juego de azar basado en las probabilidades. Pascal afirmó que decidir si creer en Dios o no es como un juego de azar. Es una apuesta en la proposición de que Dios existe. Si Dios existe, entonces la consecuencia de creer en él es la felicidad eterna, así pues mientras que el infierno espera a los ateos y a los agnósticos. Por otro lado, si Dios no existe, entonces la consecuencia de creer en él es, en el peor de los casos, una vida religiosa bastante correcta, mientras que la consecuencia de no creer en él sería una vida así tal cual y solamente seguir en la vida tal como es.

Te recomendamos también: Científicos logran eliminar el VIH en ratones "humanizados"

Pascal observó que las consecuencias de no creer en Dios si existe son extremadamente o demasiado horribles, y las consecuencias, de creer en Él, si Él existe son tan buenas que, aunque se pensaba que la probabilidad de que Dios fuese existente eran muy pequeñas, todavía sería aún mejor apostar que Él existe.

Pascal afirmó también que él fue quien demostró: que la apuesta de creer en Dios es digna mucho más, muchísimo más que la de la apuesta de seguir siendo un agnóstico o un ateo.

Una dificultad con el argumento de Pascal es que no es tan fácil simplemente decidir qué creer y, en particular, a creer en Dios, si uno realmente piensa que es muy poco probable que exista Dios. Y, aun si se pudiera hacer eso, no es obvio que Dios (por lo menos, el Dios cristiano) estaría inclinado a recompensar a una persona que llegó a creer en él, sobre la base de la colocación de una apuesta.

Dios no juega a los dados, y probablemente no estaría nada impresionado si usted jugó sobre la posibilidad de creer en él, o no. cultura.21@outlook.com