Cartas de un poeta a una hija de Dios

Es noche y le escribo desde un oscuro cuarto. Usted sabe, las mejores reflexiones se dan por la noche: cuando escasea la luz natural o artificial, el espíritu se enciende. Quiero escribirle pues con espíritu luminoso. Quizá así obtenga una carta más digna de usted.

Voy a comenzar agradeciéndole su amable nota de ayer. La recibí justo en el tiempo adecuado. Todo tiene su tiempo, hasta una nota. Al abrirla me recibió un feliz chocolate vienés, el solo hecho de pensar que fue escogido por sus delicadas manos me llena de gozo el corazón en sus regiones más profundas y celestiales. Si ya creía en Dios, ahora creo que también Él tiene un repertorio de sentimientos increíbles que muchas veces hace visibles a través de usted. Voy a confesarle algo: usted no solo es digna de amor, sino que además merece una gloriosa corona de virtuosismo. ¿Mujer virtuosa, quién la hallará? Solo un hombre que viva en este mundo pero que no sea de este mundo. Usted me entenderá esta metáfora.

La anterior cita la conoce muy bien y debe decirle los vastos sentimientos que me exaltan cada que la encuentro caminando por los pasillos del barrio. Es un honor demasiado alto ser un hombre ante su presencia. Es un honor contar con tan sublime amistad. Lo he comprobado ahora que me pregunta sobre la salud de mi padre. El hecho de que usted ore por él y se preocupe me dice que tiene un corazón piadoso y brillante, como el de su Padre Celestial. El poema épico que ha incluido en su nota es conmovedoramente hermoso: no dejo de recitarlo y reescribirlo. A decir verdad, no lo conocía. Que eso haya dicho el Mesías después de enterarse de la muerte de la hija de Jairo me traspasa de felicidad el alma y me llena de esperanza:

“Que se vaya esta tristeza de tu casa, pues yace inmersa en un dulce sueño la joven a quien considera muerta la multitud ignorante de los que lloran”.

Simplemente me brotan lágrimas épicas. La abrazaría en este momento si usted no estuviera tan lejos y si yo tuviera el permiso para hacerlo.

Hasta pronto amiga mía, escríbame luego. Estaré paciente para recibir su próxima carta. Adiós y que Dios le llene el corazón de alegría. Que esta lluvia le haga florecer aún más: lirio entre los espinos, música de Jerusalén, rosa de Sarón, huerto cerrado, luna de enfrente, paloma intocada, doncella judía, mujer de múltiples y variadas virtudes. cultura.21@outlook.com

Mi alma le abraza:

A. G., mayo y 2017