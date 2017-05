Asegura Obrador que él sí pacificará al país

Chilpancingo, Gro., Mayo 7.-El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador descartó aquí la legalización de la amapola como alternativa para resolver la violencia y dijo que es mejor “pagarle bien a los campesinos por sus cosechas”.

Durante su discurso, el líder nacional de Morena afirmó que pacificará al país y que “no soy como (Felipe) Calderón, que de manera irresponsable le dio un garrotazo al avispero”, al declararle la guerra al narcotráfico. Criticó que el presidente Enrique Peña Nieto “continuó con la misma estrategia y han convertido a México en un cementerio”.

Al final de su discurso en la plaza cívica de Chilpancingo, tras la firma del Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México, López Obrador declaró que “en el país la situación se ha agravado, ya había mucha inseguridad, pero en los últimos tiempos está peor en Guerrero y en todo México”.

Agregó que “es algo que se debe de atender de inmediato y no veo a Peña en condiciones de enfrentar el problema, está mal su estrategia, es la misma que aplicó Calderón y no dio resultados”.

Sobre la propuesta de legalizar la amapola para reducir la violencia, lo descartó al responder que él tiene otra visión, que es la de “pagarle a los campesinos por sus cosechas y pagarles bien”.

Al preguntarle qué calificación le daría al gobierno del estado, López Obrador señaló que “va muy mal Guerrero; si antes iba mal, ahora todo ha empeorado”.

Adelantó que cuando gobierne Morena se va a lograr la paz y tranquilidad.

Duele que asesinen a soldados

“Duele que maten a soldados, pero también duele que maten a civiles porque son todos seres humanos”, dijo AMLO, quien llamó a buscar un acuerdo general por la paz, para bajar los niveles de violencia en el país.

En la plaza central de Chilpancingo, López Obrador sostuvo que utilizar la fuerza para resolver los problemas sociales del país no hace más que complicarlos, lo que solamente produce sufrimiento para miles de familias.

El dirigente del Morena, anticipó que de asumir la titularidad en el gobierno de la República, no caerá en el error de profundizar la confrontación social que se vive actualmente.

“Más claro todavía; los soldados son pueblo uniformado, no vamos a utilizar al Ejército para reprimir al pueblo; no creo que se pueda resolver de esa manera el problema de la violencia; el fuego no se puede apagar con el fuego”.

En la entrevista recordó que el principal problema que se enfrente actualmente en Guerrero es la violencia, ya que el fenómeno se agravó severamente en los últimos años y no se observa hasta el momento una estrategia adecuada.

Por eso, insisto: “Hay que llamar a todo el pueblo a la paz, convocarlo para que no haya enfrentamientos entre hermanos; porque los soldados son pueblo uniformado y no hay que utilizarlo para masacrar al pueblo, no hay que utilizar la fuerza”.

Agradeció a los ciudadanos que firmaron el acuerdo, a los dirigentes de Morena que están trabajando unidos, y en especial a Amílcar Sandoval, presidente estatal de Morena en Guerrero.

“En su momento daremos a conocer el plan del próximo gobierno. Vamos a dar alternativas a los jóvenes, de estudio y trabajo: becas en las preparatoria y universidades de 2 mil 400 pesos mensuales, aunque nos acusen de populistas”, reiteró.

El presidente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, prometió justicia para los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, en caso de ganar la Presidencia de la República en 2018.

Ante militantes y simpatizantes congregados en la plaza cívica de Chilpancingo -unos 5 mil, según los organizadores-, López Obrador dijo que no puede ser posible que a casi tres años de los hechos de Iguala, el gobierno mexicano no quiera decir la verdad.

Aseguró que de ser presidente de la República, hará “una investigación profunda y se castigará a los responsables materiales e intelectuales”.

También se comprometió a que su mandato se regirá bajo un modelo de gobierno itinerante, “despachando desde la Costa Chica, la Costa Grande, Chilpancingo y La Montaña”, si el pueblo así lo decide.

En entrevista, López Obrador sugirió de nuevo la posible participación del Ejército en el caso Ayotzinapa, al señalar que el presidente Enrique Peña Nieto no revela “la verdad” para no afectar “instituciones”.

Dijo que “no quieren dar respuesta, ellos saben bien lo que sucedió, lo sabe el presidente Peña (Nieto) pero está confundido, piensa que si dice la verdad se van a afectar instituciones. No, al contrario, si dice la verdad se van a fortalecer las instituciones y no está empantanando el problema”.

Por otra parte, pidió a sus simpatizantes no caer en provocaciones para “no enfrentar al pueblo con el pueblo”. El tabasqueño aseguró que Morena no lucha por cargos públicos, sino por “la transformación del país” y prometió que si gana las elecciones presidenciales en 2018, aumentará los sueldos de maestros, médicos, enfermeras, policías y soldados.

En su discurso, López Obrador se asumió como el líder de lo que llamó “la cuarta transformación del país”, después de la Independencia, la Reforma y la Revolución.