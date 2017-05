¿Es mejor tenerla y no necesitarla?, buen día amig@s. Institución de interés social, no lucrativa, voluntaria que sirve a la población que se encuentra en desastre o riesgo, ¡Cruz Roja Mexicana! es parte de la Organización Internacional Cruz Roja y Media Luna Roja el propósito, aliviar el dolor humano, mediante atenciones rápidas conforme la circunstancia en particular lo requiera a través de las colectas anuales y donaciones de los ciudadanos subsiste, ¿Valoramos en verdad, como sociedad civil esta importante institución no lucrativa?...Importante conocer parte de la historia de esta noble institución de interés social, sigamos leyendo.. Nuestro país se adhirió a la Convención de Ginebra “para el mejoramiento de la suerte de los heridos y enfermos de los ejércitos en campaña” allí nace prácticamente el sentir y la Cruz Roja Internacional en 1909 un 5 de junio, instala la primera mesa “directiva provisional” de la Cruz Roja Mexicana

¿Existe amig@s apatía hacia esta institución que presta auxilio a la población?...El presidente de nuestro país José de la Cruz Porfirio Díaz Mori expidió el decreto número 401, con fecha 21 de febrero de 1910, reconociendo oficialmente la creación de la Cruz Roja Mexicana, siendo considerada fundadora una dama Luz González Cosío de López, al siguiente mes (abril) se conformó la primera mesa “directiva oficial” presidida por el Doctor José Alfonso Ruiz Cabañas, ¡Importante amig@s enterarnos a través de estas líneas parte de la historia de esta noble institución humanitaria, así, identificarnos, sembrar el espíritu de pertenencia, que nos llevará a apreciar y valorar! ¿Habrá un espíritu de incredulidad justificado o no hacia esta institución?, espero comentarios...

En diferentes pláticas que he sostenido referente a este tema con integrantes de la sociedad civil y sociedad civil organizada, adultos, jóvenes, he percibido incredulidad en la Institución de interés social en los Jóvenes escucho desconocimiento lo que es verdaderamente la Cruz Roja y sus beneficios e importancia. En los adultos prevalece desinterés en general, esto deriva en apatía y desconocimiento incluso de beneficios para la sociedad. Vence una mentalidad negativa comentarios quizás no fundamentados como malos manejos económicos, el creer que no ocuparemos este servicio, expresar con desconocimiento que el gobierno sostenga, que es la obligación de las autoridades, que es un grupo reducido de personas elegidas por algún interés las que dirigen las delegaciones, comentarios y comentarios que concluí amig@s que es necesario informarnos como sociedad y así mismo, la institución humanitaria buscar los medios para informar a los niños, jóvenes y adultos, “que es la Cruz Roja, parte de su historia, cómo subsiste, la importancia de las aportaciones y sus beneficios, los servicios que otorga en las instalaciones, quizás haya ciudadanos de todas las edades que no estén enterados donde está la delegación local derivado a ese desinterés y creer que no nos va a pasar Nada”.

El sector empresarial en mi sentir pudiese aportar más, todo el sector empresarial organizado, quizás haya empresarios que desconozcan que puede ser deducible la aportación a la Cruz Roja, además de convertir la responsabilidad social de nuestras empresas en impacto humanitario, por ello la Importancia en el interés positivo mutuo de la noble institución y sociedad para un beneficio en común esto solo a través de comunicación en forma y tiempo. Es conocido que la Cruz Roja sirve en las emergencias gratuitamente, en el momento que se requiere, la mentalidad no positiva nos hace sentir irritabilidad al escuchar la sirena, nos molesta al conducir un coche tengamos que ceder el paso,(que ha habido hechos donde algunos integrantes de las ambulancias abusan es verdad, pero no tenemos ni debemos generalizar) para ello podemos marcar a la oficina local y reportar, ¿Se saben el número telefónico de su delegación?...(911) Urgencias

Necesario es, lectores estemos Informados así, apreciar y valorar a esta institución humanista y noble que está para servir a la comunidad, que requiere de nuestro interés, ellos tienen y deben hacer lo propio. Les comparto lo siguiente; www.cruzrojamexicana.org.mx encontraremos toda la información que requerimos, hay un boletín para suscribirse, una aplicación gratuita para conocer primeros auxilios, “conoceremos a través de la página la misión, delegaciones, socorros, servicios, escuelas, cursos de capacitación, cultura de la prevención”. ¡En la página observaremos, información como estatutos, reglamento, que ayudará a disipar alguna Inquietud que nos permita romper la apatía y aportar como sociedad lo que nos corresponde!, Así,*tengamos la delegación en nuestros municipios que merecemos, porque tenemos lo que merecemos en todo* Bendiciones.

