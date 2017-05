Que conste...son reflexiones

Pues nos convencieron algunos de mis cuates lectores y ahora hablaremos de algunas de las reflexiones del tío Lolo. Para empezar diremos que el tío Lolo es fiel a la vida, a la amistad, a la buena educación, a los valores, pero sobre todo es fiel, muy fiel a consultar los horóscopos. Cuando le pregunté la razón de tal debilidad, me contestó que no era tal debilidad, era una convicción ya que en todos los diarios lo primero que se consulta por parte de los políticos es la página de nota roja, para saber si no aparecieron algunas de sus culpas o se le anda buscando como a Gabino Barrera, anden o no en la borrachera y después, le pasan la sección de sociales a la señora para que se desfogue criticando a las viejas que no tienen otra cosa que hacer, nada más que andar en el chisme y en el fandango, pura envidia nomás, es la verdad, pero así cambia de quejas y despotrica contra las damas de sociedad que no lo son, para mostrar su indignación y la violación a las buenas formas y costumbres, no hay duda, dice con convicción que, en vez de ir a rezar el rosario como buenas damas de la vela perpetua o del santo niño de Atocha o de la divina señora de la soledad, no, andan en los chismes y fuera de su casa, en vez de mostrar recogimiento y educación… en fin; la realidad es que se encuentra profundamente encabronada porque no la invitaron a ese guateque, donde festejaron los cincuenta años de su amiga, a pesar de que ella asegura que debe tener mucho más, porque cuando era ella pequeña, aquella, ya andaba en el desmadre y en la diversión…

Después de mostrar un poco de atención a las quejas de la señora, el tío Lolo, se esfuerza en limpiar sus lentes de vista cansada, muy cansada, para comenzar a leer en varios periódicos su horóscopo: Virgo. Cuando pregunto la razón por la que lo consulta en varios diarios, él, me dice que así va equilibrando las cosas para que en el final le salga más o menos bien el día y las predicciones. Así sabrá que tendrá una sorpresa y ya no le dará susto saber que el hijo le dio un buen aplastón al carro de la familia, le vale. Sabrá que le llegará alguna lana extra y que con ella podrá hacer frente a los gastos imprevistos y por esa razón estará confiado en que al final del día, de alguna forma, podrá pagar por el arreglo del carro o cuando llega el recibo de luz y no tendrá que mentar madres alegando que deben entender que cuando no usen la luz de su cuarto la deben apagar, ya ven cómo esta de cara la pinche luz, nada le sorprenderá, porque al saber que el gas se acabó, ya sabe que de alguna manera podrá tener algunos pesos de más para pagar el costo extra del combustible ya que el gobierno en su infinita visión sabe que la forma más práctica de que todos paguemos lo que ellos se roban, es aumentando el precio de las gasolinas, la luz y el agua, aumentar impuestos y tenernos como a pericos a toallazos, para que no pensemos en hacerles algún desmadre y sacarlos del poder… en fin, el leer los horóscopos es como adquirir un blindaje contra los corajes y las angustias de todos los días.

Después, me dice el tío Lolo, consulto la página de cultura, para que me vea mi vieja y piense que ya el viejo está muy jodido y piensa más en cultivarse que en andar de cusco, luego veo la de espectáculos y ahí, de pronto, aparece alguna buena artista en paños menores que hace el día con el taco de ojo… esa parte es con discreción antes de tomar la primera taza de café… posteriormente, leo la página de deportes a pesar de que en mi vida he practicado alguno, me caen en la madre, pero lo hago para que mis compañeros de trabajo que solamente hablan de eso al inicio de la jornada piensen que estoy ya fuera de ritmo y que debería de jubilarme, así que hablo de la liguilla, de los mejores jugadores, de sus precios, de sus amores, de sus fortunas y no como Luis Miguel que solamente puede entregar el “Royce Rolls”, para salir de un pedo en California, no, los jugadores de fut o de beis o los de la fórmula uno son bien pagados, no andan de muertos de hambre… en fin, Luego tomo la parte de chistes, bueno la sección de política nacional, la de los chismes y de las mentiras, donde cada partido hace lo que le viene en gana y nos siguen robando y saqueando a pesar de que todos hablan de la anticorrupción, pero los negocios son negocios y como la política es un gran enorme negocio donde ahora se asocian con el narcotráfico, ahora sí que tiene chiste estar en el juego y pegarle al gordo… hay que saber qué sucede y cómo piensa el presidente, su señora, sus hombres de confianza, como se mueven las fichas, quién está a la alza y quién a punto de irse a la tiznada… es una gran lección de todos los días lo que nos deja el conocer los chismes y las formas de negociación y de movimientos de cada uno de los políticos y políticas en este país, si es que uno quiere conservar el puesto y vivir dentro de la chiche presupuestal…. porque fuera del presupuesto es la desgracia y la tragedia…

Llegando a la oficina, después de los saludos, de hacernos pendejos un buen rato mientras no llega el jefe porque ahora le toca desayuno, comenzamos a ordenar los taquitos de buche, nana o nenepil y los atoles o cafés para el desayuno. Se hace la rifa para ver quién va por ellos y después del chisme de la oficina y de saber las nuevas y las viejas, pues comenzamos a laborar… alguien lo tiene que hacer en esta pinche sociedad. Así que cuando van llegando los clientes, les vamos fijando los precios de la cuotas para que le vayan cayendo con su moche, que no todos los días tienen la facilidad de arreglar lo que dejaron a la desidia…en la noche, antes de los noticieros, comienzo a leer un poco de la sección del mundo a la que no le entiendo ni madres y dejo a un lado la de economía y dinero ya que para qué nos hacemos ilusiones si a pesar de todo, jodiendo a los que se dejan diariamente, también, los de la burocracia, estamos bien jodidos y por eso, nos hacemos como el tío Lolo…pentontos solos…