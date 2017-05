De adicto a Adicto

¿De que mueren los hispanos?

La diabetes, las enfermedades del corazón y cardiovasculares siguen siendo las tres principales causas de muerte en México, juntas suman más del 50% de las muertes en el país y las principales son: 1, Diabetes Mellitus, 2, enfermedades del corazón, 3, Cerebrovascular, 4, Cirrosis hepática y otros daños severos al hígado, 5, homicidios, 6, enfermedades pulmonares, 7, hipertensión, 9, enfermedades respiratorias, y 10 Nefritis y nefrosis, los hispanos, no mueren por estas razones, mueren, en la mayoría de los casos, a consecuencias de los amargos y severos daños que nos causa nuestra manera de beber y de usar cualquier tipo de drogas, por años, exterminamos hígado, riñones, pulmones, páncreas, cerebro, vista, sangre, huesos y al filo de los 60 años, los adictos y alcohólicos en “ recuperación” pagamos muy caro nuestras facturas.- Fui de todo y sin medida.- Hubo borracheras de tres días seguidos, o más, atascamientos de cocaína, por más de cinco días y ahora me quejo de mi diabetes, de mi presión alta, de mi pésima calidad de vida y no reconozco que le di vuelo a la hilacha, me duelen los huesos apenas si camino un par de cuadras, mis músculos delgaditos, flacos se hacen tiesos, con mucho dolor y sé que la mayoría de nosotros, compatriotas, morimos, a consecuencia del abuso en el alcohol y las drogas.- Hace 30 años que no consumo nada.- Si, pero los estragos ahí están en tu cuerpo y mente enferma.- Ya lo bailado, bailado, pasado….pisado.--- Si como no. Traigo toda una farmacia a mi lado, debo de cuidarme porque en un instante se me dispara el azúcar y me sube la presión en un número impresionantes y de alto riesgo, me aproximo a un paro cardiaco, fulminante, así de fácil.

El Asesino Silencioso….

Mil nivel de ansiedad era muy alto y se desbordaba en cada borrachera, entre más alcohol, más cigarros, al final de mi carrera de fumador, llegue a intoxicarme cerca de tres cajetillas de cigarros al día, queme los bracitos y piernitas de mis hijos, mis sacos, corbatas, los sillones de la camioneta y de la sala, mi cuarto, mi baño, mi oficina, mi vida, apestaba a cigarro, hoy, después de 35 años de fumador, tengo un stent en el corazón, tengo mis arterias tapadas por nicotina y la sangre no llega a mis piernas, a veces no puedo respirar, me hace falta aire y mis pulmones no responde, ahora, no soporto el olor a humo de cigarro, me atragando, no puedo respirar, me siento sumamente incómodo y me irrito, exploto en ira, luego me da más coraje, cuando fuman delante de recién nacidos y niños menores de 8 años, no tengo tolerancia y sé que yo era igual, igual de mediocre, de irresponsable, pero yo no sabía, lo que ahora se.- Cada cigarrillo posee entre 7 y 20mg. de alquitrán y produce 80cm3 de monóxido de carbono que reduce en un 10% la capacidad de transporte de oxígeno sanguíneo. Cuanto mayor es el número de cigarrillos y más prolongado es el tiempo de fumador, mayor será el daño de la salud. Y lejos de creer que la pipa no supone riesgos, los puros y la pipa son igualmente perjudiciales. El cigarrillo, además, contiene otros tóxicos: amoníaco, alcohol metílico, ácido clorhídrico, furfural, aldehídos, arsénico y polonio radioactivo. La combustión del tabaco genera la formación de los llamados “radicales libres” que al combinarse con los tejidos con los que toman contacto los lesionan. El riesgo por fumar es muy grande, provoca cáncer y enfisema pulmonar, arruina tu dentadura, tu sentido del gusto, el olfato, vista y tu vida sexual, apestas por fuera y por dentro.

La verdad sobre el cigarro electrónico

Primero, estableces una dependencia toxica, que en un principio lo usas para tranquilizarte, estableces una necesidad al sentirte bien cada vez que inhalas, llegas a experimentar un cambio en tu neurosis, explotas con la mayor facilidad del mundo, te tornas intocable, no se te puede decir nada, te tornas muy agresivo, el cigarro electrónico es un vil engaño, tu ansiedad no disminuye por el contrario y las sustancias que le metes a tu cuerpo, son toxicas.- El cigarro electrónico produce alteraciones en la función pulmonar. Los cambios agudos hallados en la función respiratoria, como broncoconstricción, son menores a los que produce el cigarrillo convencional. Hay algún estudio que demuestra que provoca asma en niños, además de irritación en los ojos, garganta y vías aéreas. No existen datos de seguridad a largo plazo. Este nuevo modo de fumar también causa neumonía lipoidea; se han descrito casos aislados en grandes consumidores, relacionados con el depósito de glicerol en el pulmón. La acción sobre el cerebro sólo sería producida por los cigarrillo electrónicos que tienen nicotina en el líquido del contenedor para vapeo. Hay dos ensayos clínicos (Caponneto y Bullen) que demuestran su eficacia para calmar los síntomas del síndrome de abstinencia, pero no permiten establecer conclusiones definitivas, dada la metodología empleada (no tenían brazo “ciego”). Existen estudios observacionales, de menor valor, que evidencian una ayuda para reducir los síntomas de abstinencia. Las autoridades sanitarias Internacionales (FDA americana y EMEA europea) sólo reconocen nicotina, bupropion y vareniclina como los únicos fármacos para tratar la dependencia al tabaco. Si no tienen nicotina, los cigarrillos electrónicos no producen adicción física. El riesgo de engancharse depende de si se usa para sustituir el tabaco, para reducir su consumo o simplemente, de forma recreativa por parte de personas que nunca han fumado. Pero es importante saber que los cigarrillos electrónicos pueden mantener la adicción psicológica a la nicotina, debido a que crece la ansiedad en cada inhalada. Tengo 16 años, libre de humo y califico al cigarro, tradicional y electrónico, como: El asesino silencioso

Este 17 de mayo, celebro mis primeros 18 años limpio, libre de alcohol y drogas, deje de sufrir y de hacer sufrir a los demás , solo por la gracia de Dios, hoy vivo y disfruto un gran cambio en mi calidad de vida, volví a nacer, gracias a Dios, gracias al apoyo de mi mujer, de mis hijos, gracias a ti también querido lector, gracias a infinidad de personas que me han tendido la mano, que me escuchan y me han guiado, gracia a AA.