Educando con Valores

“La escuela ha dejado de ser el único lugar para aprender y la infinidad de fuentes de información nos obligan a replantear las capacidades que los alumnos deben desarrollar en su paso por la educación obligatoria”

Secretaría de Educación Pública

Es importante analizar el modelo educativo presentado por la Secretaría de Educación Pública, pues explica las características de los (as) mexicanos (as) que se quieren formar: ciudadanos (as) con valores, informados (as) y responsables, que participen en la vida social, económica y política de México, así como personas capaces de lograr su desarrollo personal, laboral y familiar. Este modelo, mediante los tres documentos que le sustentan, cuenta con una síntesis de los logros de aprendizaje esperados por cada niño (a) y joven, en su trayecto escolar, en siete ámbitos del aprendizaje: lenguaje y comunicación; pensamiento crítico y reflexivo; convivencia y colaboración; desarrollo físico y emocional; México y el mundo; arte y cultura, y medio ambiente.

El primer documento se denomina “Los Fines de la Educación”; el segundo se articula en cinco ejes y se denomina “Modelo Educativo”, partiendo de la premisa fundamental del derecho de niños (as) y jóvenes a una educación de calidad. Ahora bien, el primer eje son las escuelas, en el que el modelo reconoce a los planteles como el espacio en donde deben converger los esfuerzos de todos los componentes del sistema educativo, porque es en la escuela donde están los (as) estudiantes y se realiza el proceso educativo. El nuevo modelo educativo pone a la escuela al centro del sistema educativo, lo que significa que los planteles tengan mayor autonomía de gestión a través de las decisiones que tomen los Consejos Escolares, significa también dar acompañamiento con supervisión pedagógica, para que las escuelas puedan ejercer la autonomía en beneficio de su alumnado, y también significan materiales educativos suficientes, diversos y adecuados para las necesidades de alumnos y alumnas, así como una infraestructura escolar digna, segura y accesible, equipamiento adecuado y menos carga burocrática para las y los docentes, a fin de que puedan concentrarse en la enseñanza. El segundo eje del modelo son los contenidos educativos, plasmados en la propuesta curricular. El tercer eje del modelo educativo plantea la construcción de un sistema de desarrollo profesional basado en el mérito, anclado en una formación inicial fortalecida tanto en las escuelas normales como en las universidades, y con procesos de evaluación que permitan ofrecer formación continua pertinente, útil y hecha a la medida de las necesidades del personal docente. El cuarto eje del modelo es la inclusión y equidad, lo que significa que cada uno de los componentes debe apegarse a estos principios, desde la infraestructura y el equipamiento, hasta el currículo y los materiales educativos, pasando por la formación docente, la gestión escolar, la normatividad y el presupuesto. El quinto eje del modelo educativo es la gobernanza del sistema educativo, que plantea una gobernanza mucho más efectiva en la pluralidad de actores que hoy participan en el sistema, con responsabilidades claras, que permite una coordinación para lograr una gestión y resultados eficientes y eficaces, que es lo que requieren y demandan alumnado y docentes en México.

Existe un tercer documento: la Propuesta Curricular en la educación básica y media superior, en el que se asegura que es prioritario que la educación ofrezca a las y los estudiantes prácticas y conocimientos que les permitan aprender a aprender, y partiendo de un enfoque humanista y tomando en cuenta los avances de la ciencia en la educación, refleja una nueva propuesta curricular que se centra en el (la) estudiante y sus aprendizajes. Se propone una mayor selección de contenidos en toda la educación obligatoria, -desde Preescolar hasta educación media superior-, estructurando la propuesta curricular de la siguiente manera: primero, los aprendizajes claves; es decir, en aquellos que permiten seguir aprendiendo constantemente y a lo largo de la vida, estructurados en tres áreas: lenguaje y comunicación, (en donde además del español se incluye una concentración muy importante de la enseñanza del inglés y de las tecnologías de la información), el pensamiento lógico y matemático, y la exploración y comprensión del mundo natural y social, que incluye la formación cívica y ética.

Además, la propuesta incorpora actividades que promueven el desarrollo personal y social como las artísticas, culturales y deportivas, así como aquéllas que enseñen a regular sus emociones y desarrollar valores para la convivencia, bajo la premisa de que las habilidades socioemocionales son fundamentales no solamente para el desarrollo personal y la convivencia, sino para el propio aprendizaje. En este contexto, las escuelas podrán adaptar una parte del currículum a sus necesidades y contextos particulares, lo que les permitirá profundizar en aprendizajes clave o incorporar conocimientos como ajedrez, educación financiera, robótica, contenidos regionales o proyectos de impacto social para la comunidad. Para el caso de educación media superior, es importante destacar su diversidad, porque cuenta con 33 subsistemas distintos, lo cual ha generado desafíos como la ausencia de un perfil del egresado o falta de equivalencias curriculares entre Subsistemas; por ello, se ha definido un perfil de egreso para la educación media superior, que en realidad, representa lo que se espera aprenda quien curse desde preescolar, hasta preparatoria.

La educación en México ha sido tema central desde hace algunos años por la implementación de una nueva normativa, y es ahora, cuando se ha presentado de forma clara una nueva propuesta curricular, que demanda de quienes cumplen la importante tarea de incidir en la formación de las nuevas generaciones, una participación congruente y digna. Sin duda habrá mucho que analizar, experimentar, aportar, pues es el momento de hablar de la tarea medular de todo centro educativo: hacer posible que quienes están en sus aulas, aprendan a aprender, aprendan a hacer, a ser y a convivir.

