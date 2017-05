Reconoce Congreso necesidad de asignar más financiamiento al sistema forense

Chilpancingo, Gro., Mayo 6.- El presidente de la Comisión de Salud del Congreso local, Raymundo García Gutiérrez reconoció la necesidad de asignar más financiamiento al sistema forense del estado, por la saturación de cadáveres que enfrenta y la falta de espacios adecuados para preservarlos.

García Gutiérrez, comentó que a finales de 2016, los responsables del Semefo acudieron al Congreso para solicitar una ampliación de presupuesto, con la intención de que estuvieran en condiciones de enfrentar con éxito la complicada situación que provoca la saturación de cadáveres.

Indicó que los integrantes de la Comisión de Salud hicieron la gestión correspondiente, pero por diferentes factores no se pudo dar una respuesta favorable a los directivos del forense.

Bajo dicha circunstancia, refirió que lo que deben hacer los encargados del forense en Guerrero, es recurrir directamente al gobernador Héctor Astudillo Flores, para plantear la realidad que enfrentan y que se reorienten los recursos que se necesitan.

El representante popular consideró urgente dar el respaldo que necesita el Semefo, ya que sus instalaciones no se dan abasto con la cantidad de cadáveres que se encuentran amontonados en las ciudades de Acapulco, Iguala y Chilpancingo.

También, dijo que se deben modificar algunos puntos de la ley vigente, con la intención de que no sean tantos los trámites burocráticos en el proceso de reclamación de un cadáver.

Las salidas más convenientes, de acuerdo con el diputado García, es la construcción de nuevas instalaciones en las ciudades en que no existe el Semefo o en su defecto, la ampliación de las que ya existen.

Lo cierto, refirió, es que las autoridades de los tres niveles de gobierno nunca esperaron la cantidad de muertos que arrojara la violencia del crimen organizado, de ahí que instancias como el forense ahora se vean rebasados y obligados a trabajar más allá de sus capacidades.