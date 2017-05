Pediatrucos...y algo más

Si bien vivimos al borde de una Tercera (¿y última?) Guerra Mundial y hasta nos llega a atacar la paranoia de una conflagración mundial, no debemos olvidar ni distraernos de que uno de los retos más importantes en Salud Pública y que afecta a todo el mundo, es el exceso de peso corporal que incluye el sobrepeso y la obesidad. Es tal la cantidad de gente con estos problemas, tal la rapidez de su incremento y el daño que produce sobre la salud de la gente, que ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial. Es por ello que la OMS (Organización Mundial de la Salud) ha denominado a la obesidad como la epidemia o azote del siglo XXI. El sobrepeso y la obesidad aumentan significativamente el riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles, traen consigo mortalidad prematura, reducen la calidad de vida de quien las padece y consumen gran cantidad del presupuesto que se asigna al sector salud. Casi al 90% de pacientes con diabetes tipo 2 (la más frecuente) tienen sobrepeso y obesidad como causa predisponente. La obesidad está relacionada íntimamente con enfermedades del corazón, con hipertensión arterial, triglicéridos elevados, enfermedad (derrame) vascular cerebral, osteoartritis y puede favorecer la presencia de cáncer de mama, de esófago, de colon, riñón y endometrio. Más de 3.5 millones de adultos mueren en todo el mundo como consecuencia de sobrepeso y obesidad. El aumento excesivo de peso corporal es un proceso que suele iniciarse en la infancia y la adolescencia debido a un desequilibrio entre lo que comemos y la energía que gastamos. Es bien conocido que un bebé alimentado a base de fórmulas artificiales, en lugar del seno materno, tiene muchas posibilidades de desarrollar obesidad con todas la consecuencias que ello trae, incluido el bullying. Debido a que en México, en los últimos años se ha triplicado el sobrepeso y la obesidad, actualmente ocupamos los mexicanos, el nada honroso primer lugar en obesidad infantil y adulta, así como el primer lugar en diabetes infantil. En las poblaciones rurales la gente a dejado de tomar leche y agua de frutas naturales para ingerir grandes cantidades de refresco de cola, en especial la Coca, como hemos podido ver en algunos videos que circulan en las redes sociales donde nativos de las zonas más pobres del país, se han hecho adictos a esos líquidos sumamente azucarados: cada lata de 345 ml de este tipo de bebidas tiene aproximadamente 10 cucharadas de azúcar. Además, los mexicanos tenemos una predisposición genética para padecer diabetes lo cual, aunado a los malos hábitos alimenticios y no llevar a cabo ejercicios físicos aumenta exponencialmente el número de casos de personas con este padecimiento. El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación excesiva de grasa, la cual se produce por el enorme consumo de harinas, azúcares y lípidos. Es importante saber que existe el llamado el Índice de Masa Corporal (IMC) el cual es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla de una persona que se utiliza con frecuencia para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Para obtener su IMC, divida su peso en kilos por el cuadrado de su talla en metros. De acuerdo a la OMS, un IMC igual o mayor a 25 determina sobrepeso, un IMC igual o superior a 30 indica obesidad, estos valores son válidos para ambos sexos. Una persona diabética puede estarlo sin tener muchos síntomas, de ahí que es muy importante hacer una detección oportuna de personas diabéticas para proceder ha llevar a cabo, todo lo necesario para mantener su niveles de glucosa (azúcar) dentro de los parámetros normales ya que, el exceso de glucosa en sangre afecta a todo el organismo. Un diabético no controlado puede pasar por experiencias muy dolorosas como quedar ciego, sufrir amputaciones de sus miembros o terminar sus días dializándose por insuficiencia renal. Un diabético mal controlado hará sufrir a una familia entera además de consumir cuantiosos recursos económicos muchas veces sólo como paliativo. Hay que pensar en nosotros, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en el prójimo. El gobierno debe detener a las refresqueras que como cáncer metastásico corroe la salud de los mexicanos, sobre todo a la población analfabeta o de bajos recursos económicos.

DON CHIMINO.- Or sí ta la calor de la chifosca mosca, apenitas va saliendo uno de bañarse y agu no se termina uno ni de secar l´agua del puerpo cuando en l´horita ta uno empapado de nuez por tar sude y sude, toda la tatema se perla de sudor, las gotas resbalan por los cachetes, las espaldas, los brazos, el pecho, la panza y hasta de los sobacos escurre. Si traye uno ropa negra o escura, en un santiamén se mapea todita anque te recién lavada y planchada. Si se garra uno los pelos de la choya, tan, tan empapados que se pueden peinar con los dedos como si trajiera uno vaselina de la que antes vendían por kilo en la entrada del mercado viejo que taba en el Centro de nuestra ciudá mero atrás de la iglesia de San Francisco de Asís que, por cierto, apenas no tarda visité, pos jui a una misa de Atción de Gracias de un compadre mío y, adivinar por qué, los ventiladores del lado onde tábamos nosotros no echaban casi nada de aigre, como taba casi llena hasta el tope la iglesia y la calor tan pero tan cañona casi todos tábamos sudando y no corría ni una briznita de aigre pues, yo, de por sí soy muy delicado pa la calor pero lo que sí no aguanto son los malos olores. Yo no soy alto pero tampoco zotaco y, cuando ta uno más altito que otros, le toca tar recibiendo los olores que vienen de debajo, ese día, alguien se echó un pedo no solo jediondo sino bien espeso, se hizo una nube de olor que nomás no se dispersiaba, yo, primero me tapé la nariz disimuladamente, aguanté el resuello lo más que pude, cuando ya no aguanté, que sospiro despacito y hondo y ¡guácatelas!, ¡sentí que me lo jumé todo! Que me echo como 5 tosidas largas y que me voy cercas de una de las puertas de en medio. Áhi corría tantito aigre pero bien caliente, cuando el padrecito que taba dando la misa y que no se le entendía ni madres (con perdón de él), empezó a rezar el Padre Nuestro, una señora que taba cercas de mi alevantó los brazos mientras lo rezaba con sus manos pa´rriba como conchitas, no lo viera hecho, si el pedo que me fumé jedía, el olor de sobaco de esta ñora casi me hace gomitar, tnces, que me salgo pa juera de la iglesia mero cuando ya se taban saludando, dándose las manos entre las gentes. Ya mejor me quedé ajuera hasta que terminó la misa que ya no le puse mucha atención por tar recordando que cuando taba yo soltero ni tansiquiera me ponía desapestante en mis sobacos, yo nunca sentí que me jolieran o que me dijieran que jedía o algo asina, sino que, una vez que jui a la capirucha y me subí al Metro, m´iba agarrando del tubo de arriba, como hacía algo de calor, me quité mi chamarra, me la amarré al ruedo de mi cintura y como mi camisa era de manga corta sentía yo el aigre fresco que entraba y refrescaba mis sobacos. Iba yo bien garrradito del tubo con mis dos ambas manos, asina que traiba mis dos sobacos al aigre. No sé por qué, pero noté que las gentes taban bien apretujadas por todos lados del vagón pero, cercas de mi ni ninguna ni ninguno que se me acercara, enclusive, un cieguito que andaba vendiendo chicles, cuando pasó cercas de mi, nomás miré que torsió las narices, destornudó 2 veces y resopló como caballo con catarro. Yo iba bien a gusto sin que me tuvieran arrempujando, sólo que, en una estación, se subió una chamacona con su pelo suelto hasta los hombros, quebradito, se miraba fresquita, como si juera saliendo de bañarse, traiba una blusita morada bien entallada y se le miraban dos enormes melones que amenazaban como queriendo saltar pa juera, traiba unas zapatillas doradas con morado, con tacones altos, d´esos como de aguja y un chorcito de mezclilla deshilachado de color azul clarito casi blanco, tan cortito pero tan cortito que se le alcanzaban a mirar las rayas de debajo de sus bien torniadas pomponias, yo taba jovenzuelo, como veinteañero y, en esos ayeres agu no había de los mentados emoticones del Whaschat que si no, le pongo ipso fapto, la carita con ojos en forma de corazón, le aviento lo menos un beso soplado en forma de corazón, le doy like con el dedo pa´rriba por lo menos 5 veces y le pongo 3 veces las manos aplaudiendo, taba tan chula la muchacha que sentí como que ya mero se me tiraba la baba. Entrando, entrando, se jue a parar mero a onde taba yo, seguro porque miró que había lugar y pos a la mejor tambor me echó el ojo pos iba yo bien peinadito, cuando se puso alelante de mi, me solté del tubo, bajé para abajo mis brazos no juera ser que le llegara mi perjume natural, abrí un poco el compas de mis piernas pa sostenerme más mejor, ella se garró del tubo de arriba y, en eso, que me va llegando su olor, mmmm, suave, fresco, a flor, como de rosa, como de jazmín, sospiré profundamente hasta tener mi tanque lleno, me aguante lo más que pude el aigre en mis pulmones y luego lo jui sacando poquito a poquito y, cuando taba yo resollando despacio y profundamente de nuez, ¡que se da un enfrenón el pinchi tren! Y, ¡púmbatelas! Salí disparado para alelante, pasando a atropellar a la dama, pero, no me cayí encima de ella porque alcancé a estirar mi brazo y apenitas me agarré del tubo atravesado de arriba. No lo viera hecho, yo creo que le llegó el ramalazo de mi sobaco, porque miré que se apretó sus narices con su mano, arrugó la frente y se jue hasta la otra esquina del vagón, como huyendo de mi. Eso me caló retiharto, ya no quería yo ligarla a la chava o que me hiciera ojitos, no, tansiquiera quería ir oliéndola entre sospiro y sospiro, ni modos, aprendí la letsión, decedí ponerme a diario desapestante de sobaco, primero usé de barra, pero, un día, se me pusieron los sobacos como culo de mandril, rojos y con harta rasquera, tonces, cambié al de espray, con ese me siento fresco, se siente frío cuando se lo echa uno, hasta gorgorea, y, si no tengo ninguno, me etsprimo medio limón en cada atsila, asina ya no me jieden y mis camisas aguantan no solo dos sino hasta tres puestas sin que ande yo jediendo a chivo corretiado o a perro mojado. A mi, mi Puchunga siempre me ha decido: “asegún te ven, te tratan”. Y sí, anque la calor te de la chingada, no debe uno andar en la calle todo fodongo, con chanclitas de pata de gallo, camiseta sin mangas, con algún chor guango, todo despeinado como si juera uno apenas recordando en la cama, si asina te miran, las gentes que te conocen ni te voltean a mirar anque te los topes casi de frente en el Sans, en la Bodega o en la que le mientan la Comer, vaya, ni en un otsso, no sea que se les vaya a cáir el pedigrí. Por eso, mi vieja cuando la llevo de compras a una de esas tiendas, anque te la calor asina, ella se arregla como si juera a una fiesta y, yo ya sé que anque no te recién bañado debo llevar zapatos, ropa limpia sin mapas, nada de pelos parados y menos que güela yo a sudor. Siempre cad´año dice uno que la calor ta más juerte, sólo que ora, además, suda uno como taco del Michoacano, el cielo ta como nublado y ta tan duro el bochorno que, asegún las gentes sabias de antes, ya no tardan en llegar las aguas y, ójala y no, pero parece que llegarán juerte y dejarán toda la ciudá llena de joyos, por eso, voy a buscar en mi ropero, unas botas de hule que me regalaron hace unos añitos. Digo, pa aprevenirme. Mientras, me paso a retirar, áhi nos pa l´otra. Graciotas.