Definitivamente: esto de organizar actividades culturales, a pesar de ser en beneficio de la ciudadanía, recibe poco o nulo apoyo por parte de las autoridades, tanto estatales como municipales.

Como, al parecer, está pasando con el proyecto del Centro Histórico, el gobierno le apuesta al cansancio de quienes hacemos las propuestas o tenemos la iniciativa de hacer algo más en nuestro medio para vivir mejor.

Lo que me asombra es que no se den cuenta de que LES HACEMOS SU TRABAJO. Pero lo hacemos con gusto, sin esperar algo a cambio, sólo por tener la satisfacción de ver las sonrisas de los niños y de los jóvenes que adquieren conocimientos o cambian su apreciación acerca del arte en general.

La arquitecta Raquel Flores, con su proyecto del Festival de Danza, ha tenido que recurrir a las diversas organizaciones y empresas para conseguir un poco de recurso para cubrir los enormes gastos que un festival, como el que ella organiza, requiere para que trascienda y sea significativo.

Luego, por otro lado, como cada año, el grupo de teatro “Jano” lleva a cabo su Encuentro Teatral, el cual ya está en puerta y también necesita apoyo económico; la ciudadanía y quienes somos cercanos a la actriz y directora del grupo, Mayra Millán, hemos respondido con nuestras aportaciones; pero, ¿acaso no debería estar asignado un recurso, incluso estatal, para este encuentro que ha demostrado ser de calidad y que también demanda una gran erogación económica?

Por supuesto que estos sólo son dos ejemplos. De todos es sabido que en cualquier lugar donde se imparten talleres de pintura, de dibujo, de teatro, de danza, etc, siempre se pide a los papás de los niños una cuota “de recuperación”, cuando los materiales y el salario del instructor deberían estar cubiertos por el gobierno del estado.

Estas circunstancias limitan los alcances de los esfuerzos que se hacen. Si calculamos un más o menos, tal vez, escasamente trescientos, de los miles de niños y jóvenes, son beneficiados con estas actividades. Y solamente me refiero al municipio de Iguala.

En El Tomatal, que es la comunidad donde vivo, nada se hace para atender los intereses de los jóvenes en cuanto a danza, lectura, música, etc. Habrá que investigar qué pasa en otras comunidades, como Tuxpan, Tepochica, El Naranjo, y las colonias del municipio.

Aquí, pues, en mi pueblo, acabo de preguntarle al comisario sobre quiénes eran los integrantes de su comité de obras. Su respuesta ya la imaginan: no hay. ¿Para qué le preguntaba sobre los comités de cultura, deportes, biblioteca, etc.? Al parecer a ninguna autoridad le interesan estos temas. Ah, pero no digamos de las corridas de toros, los bailes, o los torneos cortos, para sacar dinero…

En fin. Así está la situación. Lo bueno que hace unos días la directora de Casa Jano organizó una movilización de artistas para que en la calle tocaran algo y juntar dinero para su Encuentro Teatral; esta acción llegó a oídas del Secretario de Cultura Estatal, le llamó y le ofreció apoyo.

A propósito, ya que hablo de Casa Jano, los invito a que asistan, hoy sábado, a presenciar la obra de teatro “Lilith en el edén”, de Jesús Montoya. Será a las 8 de la noche y se pide una cuota de cincuenta pesos para seguir recaudando fondos que apoyen las actividades teatrales del Encuentro.

Yo quiero agradecer las invitaciones que me han hecho. Hoy sábado estaré en el Centro Cultural “Jacobo Harootián”, de Zumpango del Río, municipio de Eduardo Neri, a las 13:00 hrs. Ahí daré un recital poético y presentaré mi novela “Cuacuana”. La comentará el escritor Dan Rosendo. Quienes vivan cerca de este municipio, los espero.

El 9 de mayo estaré en la biblioteca de la Escuela Superior de Sociología de la UAGro., en Acapulco. También daré un recital poético y hablaremos del Manual para Perversos. Esta presentación será a las 5 de la tarde. Si andan por allá, ojalá puedan asistir.

Me despido recordándote que todos los jueves, de 13:00 a 14:00 hrs., transmito mi programa “Cultivarte”, por el 98.5 de FM. Sintonízanos.