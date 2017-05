Cada año los mexicanos festejamos en grande el día de nuestra Independencia de España, realizada allá por el año de 1810, pero a todos los presidentes que ha tenido y padecido nuestro país eso es lo menos que les ha importado y en cambio se han esmerado en hacerlo dependiente de los Estados Unidos de Norteamérica, unos por obtener el reconocimiento a un gobierno ilegítimo que hace concesiones vergonzosas; otros por urgencia de dinero para el desarrollo del país que termina en sus bolsillos.

Todos obstaculizaron el desarrollo del país sometiéndose a los caprichos del vecino del norte que no permite que el nuestro fabrique vehículos, que fabrique aviones ni barcos, que no fabrique maquinaria pesada que pudiera competirles el mercado mundial. Inteligencia y capacidad los tenemos pero no lo hacemos. Nos ataron las manos con los tratados ventajosos que firmaron en su momento.

En lugar de hacer del campo un área alimentaria estratégica que proveyera al país de todos los insumos: granos, cárnicos, vegetales, etc. Al mar, con un litoral envidiable mundialmente, una fuente riqueza con la pesca en gran escala, todo para exportar a todo el mundo después de haber alimentado a los mexicanos.

Prefirieron echarse en brazos de los norteamericanos y comprarles importando casi todo lo que el país necesitara creando una dependencia absoluta y de igual manera nuestras exportaciones se centraron en el vecino del norte. Así llegamos a una situación en la que les compramos más del 80 % de las importaciones y vendemos más del 75% de nuestras exportaciones.

El secretario de Agricultura Sonny Perdue, ha manifestado que sólo de maíz, en 2016 , estados como Iowa, Dakota del norte, Kansas, Missouri y Nebraska, eminentemente agrícolas en gran escala, hicieron ventas por 2,320 millones de dólares a México. Nos bloquearán las ventas del aguacate como lo han hecho con el atún por décadas. Pero nosotros no podemos bloquearles la venta de maíz porque dejamos sin comer a millones de compatriotas. Eso es dependencia absoluta. No se les ocurrió diversificar los mercados.

Con tamaña dependencia en su relación con Estados Unidos, escasea la capacidad de maniobra en el proyecto de nación soberana. El interés nacional mexicano requiere de estabilidad a largo plazo y de seguridad alimentaria, por lo que con la impredecible política norteamericana agresiva y arbitraria no se tiene margen para actuar. Sencillamente.

Se dice que las crisis son oportunidades, éste es el momento coyuntural, el presidente Peña Nieto debe ya estar trabajando a marchas forzadas para rediseñar nuestra relación con ese vecino que no podemos ignorar ni menospreciar, pero tampoco se le deben aceptar los términos en que quiere llevar la convivencia, de lo contrario implica renunciar al proyecto nacional independiente propio y digno de nuestra historia.