Casos de dengue, zika y chikungunya no rebasan los de años anteriores: Gaspar

Iguala, Gro., Mayo 6.- El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 02 Norte, Felipe Gaspar Aguilar, informó que los canales endémicos del dengue, zika y chikungunya, no han sobrepasado a los que se han registrado en año anteriores debido a que se han implementado medidas preventivas para evitar el medio de transmisión, por parte de la Secretaría de Salud, así como de los propios ayuntamientos.

Indicó que los municipios de la región Norte con más casos de dengue, chikungunya y zika son Iguala por el mayor grado de población, luego Huitzuco, Teloloapan y finalmente, Taxco.

En entrevista, el funcionario de la Secretaría de Salud señaló que el dengue, zika y chikungunya son enfermedades virales que se transmiten a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti, en las que se implementaron programas específicos para cortar la cadena de transmisión.

Explicó que en los meses de enero y febrero llevaron a cabo programas específicos de manera paralela a los programas establecidos por la Secretaría de Salud y que en abril se efectuó el operativo de contención en chikungunya y zika, debido a que el dengue aún no está elevado de casuística y no representa un riesgo etimológico.

Dijo que los canales endémicos de los tres padecimientos en los que se basan cuando están en riesgo, en alerta, alarma y en una epidemia, se encuentran en estos momentos en el margen de seguridad, es decir, las estadísticas no han sobrepasado los casos en la región Norte en comparación a los años anteriores y esto lo atribuyó a las actividades que se han implementado por parte de la Secretaría de Salud, así como los propios ayuntamientos.

Consideró que en el caso de dengue van bien porque todavía no tienen ni el 35 por ciento de los casos como en años anteriores y en lo que se refiere en chikunguya están en cero, se han tenido nueve casos sospechosos pero salieron negativos, en los municipios de Iguala, Huitzuco y Tepecoaucilco.

Gaspar Aguilar comentó que en el primer trimestre del 2016 en lo que se refiere a los casos de zika, tenían 49 casos sospechosos y de ellos 7 embarazadas, pero que en el 2017 en las mismas fechas no tienen casos ni sospechosos.

Expresó que de acuerdo a fuentes gubernamentales, la temporada de lluvias se adelantará, empezará a partir del 15 de mayo, por ello están apretando fuerte junto con los ayuntamientos para coordinar acciones preventivas como el descacharre, además de las acciones implementadas por la Secretaría de Salud.