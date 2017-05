Partidos de vuelta de cuartos de final se juegan esta tarde

Iguala, Gro., Mayo 6.- Duelos de vida o muerte son los que se estarán dando en la vuelta de cuartos de final de la categoria Juvenil “A”; hasta el momento Reforma, Cañeros y San Juan llegan con ventaja en mano la cual hoy querrán mantener, mientras que en la eliminatoria que protagonizaron Real Independencia-Castrejón y Preventivos, cualquier cosa puede suceder, ya qu en 80 minutos de encuentro quedó claro que los números no juegan, esto le pone más sabor al partido que llega con empate sin goles.

CAÑEROS A FINIQUITAR SERIE ANTE TAMARINDOS

Tamarindos llega a su duelo de vuelta con le encomienda de descontar lo más pronto posible, el tropezón que tuvo en el juego de ida lo dejó mal herido, mientras que Cañeros pese a no tener un torneo tan espectacular, demostró que está acostumbrado a afrontar este tipo de partidos en los cuales en la mayor parte ha logrado salir con la victoria y en su partido de hoy en punto de las 13:00 horas llega con ventaja de 4-1 con el deseo de seguir en la fiesta.

SE PONDRÁ INTERESANTE

Reforma por su parte, en su regreso a una liguilla de Juvenil “A” demostró que tiene los argumentos para buscar el campeonato, en la ida sorprendió 1-0 al Cesvi Universidad y para el encuentro de vuelta sabe que deberá mejorar en su aparato defensivo, ya que en la recta final dejó espacios que por la mala puntería “universitaria” no terminaron en gol. Cesvi se juega la vida esta tarde donde deberá mejorar en su efectividad frente al arco o se estará despidiendo de la liguilla.

EL CAMPEÓN VA POR MÁS

San Juan no se anduvo con contemplaciones y logró la victoria de 3-1 sobre Campo Agrícola, la ofensiva de los “rayados” funcionó como se esperaba y ahora intentará otra buena tarde ante unos “guindas” que deberán arriesgar si quieren mantenerse en el certamen, el funcionamiento en el juego de ida iba bien pero tuvo desatenciones que le costaron muy caro y ahora deberá enmendar si no quiere ver la liguilla desde la tribuna.

SIGUE EL SUSPENSO

En el último juego de esta eliminatoria, Preventivos buscará sacar su mejor versión que lo lleve a las semifinales y evitar los penales; en el partido de ida Real Independencia se fajó con todo para anular a la ofensiva de los “guardianes” y se dio tiempo de atacar con tiros libres y algunos contragolpes, en esta nueva misión ambos no están dispuestos a ceder terreno con tal de seguir su camino rumbo al campeonato que es codiciado por los invitados a la liguilla.