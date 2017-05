Buscan un título más

Tamarindos “A” y Cañeros “B” se disputan hoy la corona de Infantil "A", en duelo que promete emociones

Iguala, Gro., Mayo 6.- Esta tarde en punto de las 17:00 horas los conjuntos de Tamarindos “A” y Cañeros “B” buscarán coronar el Clausura 2016-2017 con una buena actuación que sea inolvidable para sus aficiones, con este duelo será la cuarta ocasión que se encuentran en una final dentro de la categoría Infantil “A”, el saldo es positivo para los “leones” con 2 victorias por una de los “tamarinderos”.

COMO LLEGAN

Hasta el momento Tamarindos no ha conocido la derrota en lo que va de la liguilla, cuenta con 3 victorias y un empate, en los duelos donde ha salido con el brazo en alto ha logrado imponerse por goleadas, esto le da buen augurio para enfrentar a una defensiva que tendrá mucho trabajo si no cierra los espacios.

Cañeros por su parte, ha tenido que batallar un poco más con sus rivales, pero gracias a un buen funcionamiento ha salido adelante pese a verse abajo en el marcador; en su accionar tiene tres victorias y una derrota que lo obligaron a definir su pase a la final por los tiros penales ante Internacional, en esta serie tuvo paciencia y efectividad para ganar la eliminatoria y estar en su tercera final consecutiva de Infantil “A”.

HISTORIAL EN FINALES

Hasta el momento ambos conjuntos tienen tres finales disputadas entre sí en Infantil “A”, la primera se jugó el 5 de noviembre de 2011 con victoria para Cañeros por 2-1; la segunda se dio el 11 de junio de 2012, esa ocasión el triunfo se inclinó para la causa “tamarindera” con marcador de 1-0 y en la última definición que jugaron se efectuó el 30 de julio de 2016, el marcador de esta cruzada fue de 2-0 que le dio Cañeros una estrella más a su camiseta, la cual desde 1994 sigue dando buenas cosechas.

Para el encuentro final de esta tarde en punto de las 17:00 horas, el partido vaticina una tarde llena de emociones, en donde el gol está asegurado, el funcionamiento de ambos conjuntos en todas sus líneas es una muestra clara de esta situación en la que el público asistente no saldrá defraudado.