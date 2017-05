Diputado Beltrán, sin fuero; Congreso aprueba licencia

El priista Saúl Beltrán presentó solicitud para separarse temporalmente del cargo, la cual fue aprobada este jueves por unanimidad, por el pleno del Legislativo

Chilpancingo, Gro., Mayo 5.- En votación unánime, el Pleno del Congreso de Guerrero aprobó la solicitud de licencia presentada por el diputado local del PRI, Saúl Beltrán Orozco, quien ya no tiene fuero constitucional y está en condiciones de ser capturado por la Policía Ministerial del Estado, como presunto responsable del delito de homicidio calificado.

En la sesión legislativa de este jueves, la diputada Rossana Agraz Ulloa, secretaria de la Mesa Directiva del Congreso, leyó ante el pleno de legisladores a la solicitud presentada por Beltrán Orozco para separarse “temporalmente” de su curul.

En ese documento el legislador quien es vinculado a Raybel Jacobo de Almonte, presunto líder de la banda delincuencial “Los Tequileros” que opera en la Tierra Caliente, insistió en su inocencia.

Cabe recordar que la Fiscalía libró orden de aprehensión en contra del legislador como probable responsable intelectual del asesinato del párroco de la iglesia de San Miguel Totolapan, José Ascensión Acuña Osorio.

A Beltrán Orozco también se le señala como responsable del asesinato de Antonio Zeferino Gil, trabajador de la Dirección Municipal de Catastro, quien habría atestiguado la privación ilegal de la libertad del párroco.

En su solicitud, Saúl Beltrán informó que decidió separarse del cargo para “enfrentar de tiempo completo la situación legal que anticonstitucionalmente se le ha iniciado”, proceso en el cual, añade, se violaron los procedimientos legales.

“No existen datos que prueben que en verdad se configura el delito de homicidio y que la muerte del pasivo (la víctima, el sacerdote) fue causada por un elemento violento externo, mucho menos existe prueba que pueda suponer que yo participé en ellos. Como lo he sostenido reiteradamente soy inocente de los hechos que ilegalmente se me imputan”, indica el documento presentado por Beltrán Orozco y que fue leído por Agraz Ulloa.

No obstante, el legislador priista por el Distrito 17 con sede en el municipio de Coyuca de Catalán, región Tierra Caliente, advirtió que retomará su espacio como integrante de la 60 Legislatura cuando aclare su situación legal.

JUICIO DE PROCEDENCIA QUEDA EN RESERVA

En tanto, el diputado Iván Pachuca Domínguez, presidente de la Comisión Instructora, informó que el predictamen sobre el Juicio de Procedencia que solicitó la Fiscalía en contra del legislador priista quedará en “reserva”.

Comentó que al solicitar licencia para separarse temporalmente del cargo, Beltrán Orozco pierde automáticamente la protección del fuero constitucional, cuya finalidad pretendía de origen el juicio de procedencia y en cualquier momento puede ser aprehendido por la Fiscalía.

Explicó que se reservarían el dictamen hasta que Beltrán Orozco se reincorpore a sus funciones de legislador porque además la Ley Orgánica del Congreso no permite desahogar dos o más trámites legislativos por un mismo caso.

Por su parte, cuestionada sobre el asunto, la diputada Flor Añorve Ocampo, presidenta de la Junta de Coordinación Política, reconoció que su compañero de legislatura pierde todos sus derechos al separarse del cargo, lo que implica quedarse sin fuero constitucional.

En consecuencia, indicreconoció que la Policía Ministerial del Estado está en condiciones de hacer efectiva la orden de aprehensión existente en contra de Saúl Beltrán Orozco.