El siguientes es el COMUNICADO CONJUNTO del Gremio Organizado titulado: “SE INSTAURA EL “DÍA ESTATAL DEL PERIODISTA” EN COLIMA”:

“El gremio periodístico organizado de México se congratula del enorme triunfo de los colegas de Colima.

Cada año los informadores colimenses tendrán doble celebración el 3 de mayo: el Día Mundial de la Libertad de Prensa y el Día Estatal del Periodista.

En la primera celebración en este 2017 renovaron el compromiso de la defensa irrestricta de las libertades primarias el Club de Reporteros de Colima; la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP-MÉXICO; el Club Primera Plana; y el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE.

Este miércoles 3 de mayo de 2017, celebramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a iniciativa de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, desde 1993.

Esta fecha fue el marco adecuado para que en México los periodistas iniciáramos una lucha para dejar atrás la ignominiosa fecha del 7 de junio, que desde 1951 se celebraba en México, producto de intereses ajenos al trabajo de los periodistas.

Con enorme satisfacción el gremio periodístico organizado de México se congratula y reconoce a los colegas colimenses, que en el mes de diciembre de 2016 lograron que el H. Congreso del Estado de Colima, aprobara por unanimidad de los diputados que conforman la LVIII Legislatura, la instauración del “3 de Mayo”, como el “Día Estatal Del Periodista”.

El gremio periodístico organizado de Colima, hizo llegar al H. Congreso del Estado, la propuesta que hicieron suya los legisladores dictaminándola de manera favorable; el 8 de diciembre de 2016, mediante el Decreto número 221, instituyó el 3 de Mayo como el Día Estatal del Periodista.

El Decreto fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima, el 28 de enero de 2017, al ser promulgado por del C. Gobernador del Estado, Lic. José Ignacio Peralta Sánchez.

El pasado miércoles 3 de mayo, por primera ocasión los colegas del Estado de colima, encabezados por su líder moral, Juan Ramón Negrete Jiménez, celebraron el DÍA ESTATAL DEL PERIODISTA COLIMENSE.

Como invitados de honor acudieron nuestros compañeros Teodoro Rentería Arróyave presidente fundador y honorario vitalicio de la FAPERMEX y secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP-MÉXICO, y Teodoro Raúl Rentería Villa, vicepresidente del Colegio Nacional de Licenciaos en Periodismo, CONALIPE, y presidente vitalicio honorario de FAPERMEX,

Juan Ramón Negrete Jiménez, afirmó: “Con gran satisfacción me es grato dirigirme a ustedes en esta fecha tan significativa para el gremio periodístico de la entidad, ya que por primera ocasión estamos reunidos para celebrar el Día Estatal del Periodista, decretado por los señores y señoras, diputadas y diputados, de la LVIII Legislatura del Estado, el pasado 8 de diciembre de 2016, mediante el Decreto número 221.

El 3 de Mayo en sí, ya era para los periodistas un día de especial relevancia, ya que en el año de 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas, a iniciativa de los países miembros de la UNESCO declararon ese día, como el Día Mundial de la Libertad de Prensa.

Cuando el legislador local aprobó por unanimidad decretar el Día Estatal del Periodista, lo hizo con el ánimo de reconocer el esfuerzo y la tenacidad de las mujeres y hombres que diariamente se esmeran por mantener informada, de manera veraz y oportuna, a la sociedad colimense.

Ahora, tenemos que decir, que el hecho de tener una fecha específica dentro de las efemérides estatales, no viene a resolver la difícil situación por la que atravesamos quienes nos dedicamos a esta profesión.

Desde hace ya varios años, más de una docena de veces, hemos salido a manifestarnos por tantas agresiones cometidas en contra de los periodistas mexicanos.

Si bien el 3 de Mayo debiera ser una fecha para celebrar los principios fundamentales de la Libertad de Prensa, la realidad es que existen muy pocos motivos para hacerlo, porque los periodistas nada tenemos que festejar, cuando a diario se siguen cometiendo agresiones, asesinatos y desapariciones forzadas, en contra de hombres y mujeres valientes que han alzado la voz para dejar constancia de lo que ocurre en las distintas latitudes de nuestro país.

A nivel mundial México está considerado como uno de los peores países para ejercer el periodismo y así lo han reconocido organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, entre otros muchos que llevan los conteos puntuales de las agresiones que a diario se cometen en contra de los compañeros de profesión.

De acuerdo al monitoreo permanente del Gremio Periodístico Organizado de México, de 1983 a la fecha se han cometido 267 homicidios, por parte de los enemigos de las libertades de prensa y expresión, el último de ellos, ocurrido hace apenas cuatro días, en Tlaquiltenango, Morelos. A esa larga fila de asesinatos, hay que agregarle 26 desapariciones forzadas, que no han sido esclarecidas por las autoridades.

Por esa razón, insistimos en que los periodistas no tenemos nada que celebrar en esta fecha. Coincidimos, en cambio, con aquellas voces que han señalado que el problema estructural que padece nuestro país, es la impunidad, los asesinatos cometidos contra periodistas no solamente no se resuelven, sino que muchas veces ni siquiera se investigan.

Hemos observado como las autoridades que debieran esclarecer los crímenes, para evadir su responsabilidad recurren a lo más sencillo, criminalizar a las víctimas, por lo que muchas ocasiones ni siquiera se llegan a investigar estos crímenes.

Por eso mismo, hemos insistido en impulsar la agenda legislativa pendiente, como ocurrió apenas el pasado 24 de abril, cuando nuestro compañero Teodoro Raúl Rentería Villa, entregó el documento en el Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, en el marco del foro “La Libertad de Expresión en México”.

La Libertad de Expresión, continuó desde siempre ha causado muchas tentaciones, cuando no son unos, son otros, los que por distintos medios han intentado socavar este que es uno de los derechos inalienables de todos los mexicanos.

En Colima no hemos escapado de esas arremetidas, hemos padecido el acoso para tratar de impedir el ejercicio libre de nuestra profesión, una muestra de ello la tuvimos apenas el pasado 15 de febrero cuando se aprobó una reforma al Código Penal del Estado, donde se adicionó un artículo, el 266 bis, mediante el cual se pretendía amordazar la libre expresión.

Los periodistas organizados elevamos la voz, tuvimos el respaldo de los periodistas de todo el país agrupados en la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, y nos hicimos escuchar, por lo que el Gobernador del Estado, José Ignacio Peralta Sánchez, de acuerdo a las facultades que la Constitución le confiere, ejerció la decisión de vetar dicha reforma y regresó el decreto aprobado al Congreso del Estado, con las correcciones pertinentes para dar marcha atrás a esa que era una aberración jurídica y un retroceso a la libertad de expresión.

El gremio periodístico del Estado, hemos insistido en que se avance en los temas que tenemos pendientes. Hace un año, precisamente el 3 de Mayo, ante la estatua del prócer del periodismo nacional, don Francisco Zarco, alzamos la voz para pedirle al titular del Ejecutivo del Estado, que a la brevedad se creara la Comisión General para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico, y de esa manera dar cumplimiento a la Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico aprobada en 2012 y su reglamento expedido en 2014.

Ha transcurrido un año, afortunadamente acabamos de recibir ayer por la noche la invitación para participar en la apertura de los trabajos para la conformación de la Comisión General para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico el próximo lunes 8 de mayo.

Habremos de estar muy pendientes de la conformación de la misma y sobre todo mantenernos a la expectativa, para que ésta no sea una más de las tantas comisiones que se han creado y que por distintas circunstancias no caminan.

Este no es el único tema que tenemos pendiente, nos falta también concretar la elaboración del Protocolo de Seguridad de los Periodistas en Situaciones de Alto Riesgo, nosotros ya entregamos nuestras propuestas, ojalá pronto estemos trabajando en la elaboración de ese documento.”

Al de termino de su intervención expresó: quiero que se me permita hacer un reconocimiento público y expresar una sincera felicitación a don Teodoro Rentería Arróyave, presidente fundador y vitalicio de la FAPERMEX y Representante de la FELAP en México, por la distinción de que fue objeto al participar como miembro del Honorable Jurado del prestigiado Premio de Literatura en Lengua Castellana “Miguel de Cervantes”, más conocido como “Premio Cervantes”, cuyo galardón fue entregado por el Rey de España, en la Universidad Alcalá de Henares al escritor catalán Eduardo Mendoza Garriga, el pasado 20 de abril. Felicidades maestro.

En el acto todos los presentes tributaron un minuto de aplausos en memoria de un gran amigo, el periodista Francisco Javier Virgen, recién fallecido.

El gremio periodístico organizado de México, reitera su reconocimiento a los periodistas de Colima, porque alcanzaron un enorme logro, en la lucha que hemos emprendido desde hace casi 15 años, y que nos da el ánimo para seguir en la batalla para que en todas las entidades del país sea el “3 de Mayo”, la verdadera fecha que reconozcamos los periodistas para seguir exigiendo el respeto a las libertades primarias.

¡Enhorabuena, compañeros de Colima! Mexicali, Baja California, 5 de mayo de 2017. UNIDOS POR LA PALABRA LIBRE

Encabezan la lista de dirigentes firmantes la maestra Consuelo Eguía Tonella y el licenciado Pablo Rubén Villalobos Hernández, presidenta del Consejo directivo y presidente del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia de FAPERMEX, respectivamente.