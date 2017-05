Ejecutan a un hombre en Ciudad Altamirano

Cd. Altamirano , Gro. Mayo 5.- A las 6:40 de la tarde de este jueves, un hombre no identificado fue ejecutado a balazos en la calle Pemex de la colonia Lázaro Cárdenas, en Ciudad Altamirano, región de la Tierra Caliente.

El cuerpo quedó tendido boca abajo con escurrimiento de sangre de la cabeza.

Traía puesta una playera color rojo, pantalón de mezclilla gris, botas vaqueras color vino y se observó también tirada una gorra azul marino.

El cadáver quedó a unos centímetros de un portón color rojo de una casa de dos plantas color blanco que tenía la puerta abierta, marcada con el número 9.

Por versiones de vecinos se conoció que el hombre ejecutado vivía en esa casa que rentaba, pero desconocían su identidad.

Los peritos de la Fiscalía y un agente del Ministerio Público del Fuero Común realizaron las diligencias y se metieron a inspeccionar la vivienda.

Por los indicios hallados dentro de la casa, versiones policiacas indicaron que al parecer se registró una discusión entre tres hombres, luego una riña que devino en balacera, pues había por lo menos 15 casquillos percutidos regados en el piso, aunque no se precisó el calibre, así como impactos en las paredes.

En la vivienda también encontraron manchas hemáticas en las paredes, en la puerta del portón y un charco de sangre en el piso, así como una cadena, la que al parecer le arrancaron del cuello a uno de los tres hombres.

La casa de dos plantas no tenía muebles, sólo había colchones y comida, por lo que existe la versión que podría ser casa de seguridad de alguna banda delictiva.

Al fondo de la vivienda se observó estacionado un auto Ford Mustang color blanco.

Después de la balacera, el hombre de playera color rojo y pantalón gris, intentó huir corriendo, pero al pasar el portón fue alcanzado por otro sujeto que le disparó por lo menos en tres ocasiones en la cabeza, cayendo boca abajo sobre la banqueta.

Posterior de que fue ejecutado, de la casa salió un hombre herido de bala de una pierna y se fue con el presunto asesino a bordo de una camioneta.

Pasadas las 9:00 de la noche, los peritos y el agente del Ministerio Público continuaban realizando diligencias dentro de la casa y el cuerpo aún no era levantado del lugar.

La zona fue resguardada por elementos de la Policía del Estado, quienes también acordonaron el sitio.