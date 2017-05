Escoltarán 7 policías estatales al alcalde de Teloloapan, Robell Urióstegui Patiño

Acapulco, Gro., Mayo 4.- El alcalde de Teloloapan, el perredista Robell Urióstegui Patiño, será resguardado por siete policías estatales, como parte de las medidas cautelares que le otorgó el gobierno del estado, luego de que fuera amenazado de muerte.

Entrevistado, tras reunirse con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, quien le entregó el documento donde se detallan las medidas cautelares, Urióstegui Patiño explicó que se le asignará un grupo de policías estatales para que lo escolten todo el día dentro y fuera de su municipio, pero sin salir de Guerrero.

Sobre las medidas de seguridad por parte de la Federación, el presidente perredista dijo que aún no le han comunicado cuántos efectivos se le asignarán ni de qué corporación “pero me manejan un grupo para que me acompañen y con ellos me podré mover en todo el país, creo que sí será Policía Federal, pero no sé de qué división”.

Al preguntarle cuándo regresará a Teloloapan, el edil dijo que podría ser en esta semana, “nada más estoy terminando de hacer unas gestorías de la administración y yo creo que en dos días más estaré en el municipio”, y agregó que ya no ha recibido más amenazas.

Asimismo, indicó que además de las medidas cautelares, él pondrá de su parte en la preservación de su seguridad al cambiar su forma de trabajar dentro del municipio y adelantó que ya no visitará comunidades que representen un peligro para su integridad e intentará no permanecer mucho tiempo en lugares donde pueda estar vulnerable ante una posible agresión.