Cumplen su misión

Preventivos trabajó duro para imponerse 3-0 a Surianos de Iguala

Iguala, Gro., Mayo 4.- La primera encomienda para Preventivos en el torneo de Juvenil “B” resultó exitosa y en su duelo perteneciente al Grupo “D” jugó ante Surianos de Iguala, conjunto complicado que hizo hasta lo imposible para meterlos en problemas, las cosas parecían marchar bien pero terminó en tragedia, ya que el marcador se detuvo en un 3-0 que deja en claro quién llevó las riendas del encuentro.

Con determinación salió a la cancha Surianos de Iguala para afrontar este compromiso que era vital salir con unidades, pero los “guardianes” teniendo la pelota y generando llegadas por los costados lograron abrir el marcador al minuto 14, José Chacón fue el encargado de hacer posible esta situación que les dio calma para manejar las acciones.

Esta anotación provocó desesperación en Surianos de Iguala, ya que no encontraba el arco rival y para no variar al minuto 20, Kevin Brito hizo el 2-0 que los puso contra la pared en apenas 20 minutos de partido. Para la parte complementaria el tiempo fue el peor enemigo de Surianos, ya que no lograba llegar a su propósito pese a tener algunas llegadas de peligro.

En la recta final, Kevin Brito se encargó de poner el 3-0 que terminó con toda posibilidad de reacción por parte del conjunto “suriano”.

En el otro duelo de este sector, Real Acatempan le ganó por default a Taxco, la mejor diferencia en el goleo le da a los “guardianes” la cima que los obliga en la siguiente fecha a buscar la victoria para seguir caminando firme.