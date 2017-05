Se dieron un festín

Uda Dukla no se detuvo ante nada para derrotar 5-0 al Unión Iguala, dentro del Grupo "C" de Juvenil "B"

Iguala, Gro., Mayo 4.- Con una goleada de 5-0 se presentó el conjunto de Uda Dukla en el Clausura 2017 del torneo de Juvenil “B”; en este encuentro correspondiente al Grupo “C”, Unión Iguala regresó a la actividad en la liga para recibir una goleada en la que no pudo hacer mucho, luego de un partido en el que se vio agobiado por una escuadra “duklense” que sació su instinto de gol.

El equipo Uda Dukla logró abrir el marcador al minuto 17 con el tanto de Luis Monterrubio, la reacción de los “unionistas” era esperada pero no fue así y antes de irse al descanso del medio tiempo ya perdía por cuatro de diferencia, al minuto 29, Felipe Vega hizo el 2-0, no paso ni un minuto cuando llegó el 3-0 vía Yair Morales.

Al 37, Monterrubio se apareció por segunda vez en el área para anotar el 4-0 con que el Unión Iguala estaba prácticamente en la lona.

Para el segundo tiempo la oncena de la “diagonal” le puso empeño pero no lograba hacer mucho, finalmente al 81 de tiempo corrido, Luis Monterrubio firmó su “hat-trick” con el que selló una gran tarde.

El otro resultado de este grupo fue de empate a uno entre López Mateos y Deportivo Jaguares. En lo que respecta al Grupo “B”, Lobos Iguala se impuso 1-0 al Furia Iguala, mientras que Tamarindos goleó 6-0 a León Iguala. En acciones del Grupo “A”, Internacional derrotó 4-2 al Reforma y Cañeros “A” cumplió con la encomienda y aplastó 8-0 al CNOP.