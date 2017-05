En breve, dictamen sobre desafuero del Dip. Beltrán

Chilpancingo, Gro., Mayo 3.- En los próximos días será concluido el dictamen que elabora la Comisión Instructora para responder al Juicio de Procedencia contra el diputado local Saúl Beltrán Orozco, afirmó la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Flor Añorve Ocampo.

Entrevistada al término de la sesión ordinaria de este martes en el Congreso local, la diputada del PRI anunció que ya tuvo comunicación con el diputado presidente de la Comisión Instructora, Iván Pachuca Domínguez, quien le informó que está a punto de concluirse el dictamen que se presentará ante el pleno legislativo relacionado al caso de Beltrán Orozco, plazo que se alargó sólo para integrar todos los elementos necesarios y definir la postura que asumirá el Poder Legislativo.

Desde la jornada del primero de mayo, el juicio de procedencia encaminado a desaforar al diputado local del PRI, Saúl Beltrán Orozco cumplió tres meses de haberse turnado a la Comisión Instructora del Congreso local, cuando el término constitucional para desahogarlo era de solamente diez días hábiles.

Añorve Ocampo manifestó que el dictamen del juicio de procedencia contra el diputado vinculado con los “tequileros”, no necesariamente acabará con la violencia en la región de Tierra Caliente, sin embargo, es obligación del Congreso local agilizar los trámites.

“Ya platiqué con Iván Pachuca y me dice que está a punto de salir el dictamen, estoy a la espera de ello, pero no creo que esto ayude para lograr la calma en Tierra Caliente, sobre eso no opinaré, es lamentable lo que pasa pero no vivo allá, la ciudadanía tiene otra perspectiva porque vive la situación, pero independientemente de esto, el Congreso tiene la obligación de agilizar los trámites, se pidieron prórrogas, hubo garantías de audiencias, se le dio a la Fiscalía tiempo para integrar sus carpetas de investigación, por lo que reconozco que se ha postergado mucho este caso, pero espero que pronto ya esté el dictamen”.

Cuestionada sobre la posible comparecencia del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Oléa Peláez, mencionó que todavía no tienen fecha para ello, por lo tanto, continúan los diputados tratando otros temas.