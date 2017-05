Despide gobierno municipal sólo a 70 aviadores: Finanzas

En el primer periodo de revisión que abarcó tres meses fueron detectados y despedidos alrededor de 70 trabajadores "aviadores" del Ayuntamiento de Acapulco, "el compromiso del gobierno es ir en contra de la gente que no trabaja", informó el secretario de Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco, Mariano Hansel Patricio Abarca.

"Las 70 bajas fueron hace tres meses. Hoy estamos iniciando una segunda etapa, estamos viendo a la gente que no trabaja y la gente que tiene menos antigüedad para que el impacto económico sea menor", afirmó.

En entrevista, precisó que el gobierno municipal, no estará con las "manos cruzadas", las auditorías se realizarán constantemente y los directores de las diferentes áreas firmarán una carta responsiva, para que cada uno esté comprometido de no tener "aviadores" en su lugares de trabajos y no hayan más detectados en la segunda etapa de revisión.

"Nosotros los que estamos en esta administración sabemos ¿Cómo llegamos?, ¿Con quién llegamos?, ¿De quién podemos prescindir? Apelamos a que todos se pongan la camiseta del gobierno con el plan de austeridad que ha echado andar".

Además, los directores se comprometieron a cuidar la antigüedad de los empleados, proteger los derechos adquiridos con los de mayor y con los que menos ganan.

Por otro lado, al ser cuestionado sobre nuevas plazas otorgadas o nuevos trabajadores al inicio de la administración, respondió que todas las plazas que fueron registradas son por la sustitución de trabajadores jubilados.

Dio a conocer que fueron entregadas en el primer año por sustitución de trabajadores jubilados, sólo 43 plazas.

Por último, dijo haber un registro de 3 mil 150 plazas que tienen empleados sindicalizados en el gobierno municipal, aparte existen otras de seguridad pública, empleados eventuales, entre otros que da una suma de 5 mil 700 trabajadores.