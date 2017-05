Frank en su Tinta

EL BULEVAR de Chilpancingo se llama “René Juárez Cisneros”. Una calle de la colonia Heberto Castillo de Iguala se llama “Carlos Salinas de Gortari”. Una colonia en Iguala se llama “Silvia Smutny” (esposa de Rubén Figueroa Alcocer y madre de Rubén Figueroa Smutny). Otra colonia de Iguala se llama “René Juárez Cisneros”. ¿Por qué una colonia en Tijuana no se puede llamar “Enrique Peña Nieto” y su parque “Angélica Rivera”? No se debe, pero sí se puede. Se supone que cuando le ponen el nombre de un personaje a una calle, bulevar, salón, cancha, parque, edificio o escuela es porque hizo algo importante por su país, su estado, su ciudad o su pueblo. En el caso de Peña Nieto, es el presidente mexicano con la menor aprobación de que se tenga registro, sin embargo en Veracruz hay una colonia con su nombre y en Tijuana está en proyecto otra. Nunca faltan los acomedidos…….. “QUE los políticos mexicanos impongan su nombre a espacios públicos por sí mismos o acepten el halago de subordinados que lo hagan por ellos, es de larga cronología y, sin embargo, no deja de sorprender que una simple búsqueda en Google Maps arroje un cruce de calles Miguel Ángel Osorio Chong con Jesús Murillo Karam, que abunden las avenidas Pedro Joaquín Coldwell y Enrique Martínez y Martínez o que, al menos con una calle, luzca la nomenclatura con los nombres de Rosario Robles, José Narro o un museo dedicado al recién fallecido secretario de Cultura Rafael Tovar y de Teresa. Inclusive, aquellos que han sido objeto de polémicas, señalamientos por corrupción o son perseguidos por la justicia, tienen nombre de alguna calle. Hay un salón que lleva por nombre Javier Duarte de Ochoa, en Veracruz; un bulevar denominado Guillermo Padrés, en Sonora, pero el más renombrado en nomenclaturas tamaulipecas es Tomás Yarrington Ruvalcaba… los tres presos por su corrupción”……… DIFUNDEN el tercer “cuatro” de Eva Cadena, también conocida como “La Recaudadora” o “Lady Bolsitas”. Eva Cadena Sandoval fue exhibida por tercera ocasión en un video, ahora recibiendo un millón de pesos como pago por legislar una ley a favor del sector empresarial. En dicha grabación, publicada este martes por El Universal, Cadena le explica a su interlocutor que con ese dinero “ya estamos a mano”; a su vez, quien entrega el dinero le agradece por cobrarles solo un millón de pesos y no los tres millones y medio. Lo raro del nuevo video es que la excandidata de Morena a la presidencia municipal de Las Choapas habla con soltura y en un ambiente de camaradería con su interlocutor. Le explica que hay un coordinador de bancada que rige una línea para no aprobarle nada al gobierno opositor de Miguel Ángel Yunes Linares, so pena de ser expulsados del partido. En el video, Eva Cadena abre una bolsa negra donde mete el millón de pesos en tres grandes fajos y sonríe ante sus interlocutores, los cuales aparecen tapados en el video. ¿Le pusieron otro “cuatro”? Sería el tercero. ¿Cuántos “cuatros” más saldrán en video?.......... LO DIJO el gobernador de Morelos y aspirantes del PRD a la presidencia de la República, Graco Ramírez: “No todos los gobernadores somos iguales”. En efecto, hay peores, como él, que a pesar de ser uno de los dos gobernadores amarillos consentidos de Los Pinos (el otro es el michoacano Silvano Aureoles), no ha podido con el cargo…….. AFIRMAN que hasta la “cruda” se le bajó al ex presidente Felipe Calderón en la sesión del Consejo Nacional del PAN, realizada el sábado pasado, cuando Juan José Rodríguez Prats le dijo: “Ya basta de que nos quieras imponer a tu mujer (como candidata a la presidencia de México)”……. SIMPLE pregunta: ¿A qué calle, colonia o parque quiere que le pongamos su nombre?......... PUNTO.