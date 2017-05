Revista de la Semana

El martes de la semana pasada fui invitado para formar parte del jurado calificador que se encargó de seleccionar a la niña que asistirá el 25 de mayo a la ciudad de Chilpancingo para participar en el XI Parlamento Infantil del Estado Libre y Soberano de Guerrero, cuya sede es el Honorable Congreso del Estado, representando al Sector 2 que componen 14 zonas escolares.

El Parlamento se instituyó con la finalidad de fomentar en las niñas y niños la formación cívica y ética, mediante la cultura de la democracia, la participación de maestros, alumnos, padres de familia y sociedad en general.

En este ejercicio democrático están comprometidos la Secretaría de Educación Guerrero, en coordinación con el H. Congreso del Estado, el Tribunal Electoral del Estado, el Instituto Electoral del Estado y la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos a través de la Dirección de Educación Primaria, quien a su vez hace responsables a los Sectores y éstos a las zonas escolares

Como podemos darnos cuenta son muchas las instituciones involucradas en este loable ejercicio; no obstante, después de asistir a este acto nos quedan muchas interrogantes en el aire. Los organizadores ¿habrán quedado satisfechos de su labor? ¿Los maestros que prepararon a los competidores lo hicieron a conciencia? ¿Los inspectores o supervisores aprobaron a los competidores? La Dirección de Educación Primaria ¿avaló las participaciones? La SEG ¿está convencida de que se cumplió con la finalidad o fue una participación de mero trámite?

Para nosotros, para mí cuando menos, que tengo ya polvo del camino en la cabeza y la sangre de las espinas en el cuerpo, escuchar la voz de los niños o de los jóvenes, mujeres y hombres, es reconfortante, alentador, es un estímulo y es una esperanza, porque entendemos el esfuerzo enorme que se necesita realizar para adquirir esa cultura, porque percibimos en ellos el deseo de ganar, porque nos damos cuenta del entusiasmo que le imprimen por figurar…

Sin embargo, y esto no es ajeno a todos, cuando en realidad el mundo está sufriendo una crisis de valores, cuando el mundo se agita convulso y afiebrado por un populismo que se resiste a vivir en democracia, cuando el shock de la sorpresa parece acercarnos a una guerra nuclear, cuando a la máxima autoridad le dicen que comete estupideces y permanece impávida, es decir callada, cuando todos los valores se rompen y se quiebran las virtudes, hecha pedazos la tabla de la Ley, hay que levantar una nueva revolución, la revolución de la esperanza. Y esta revolución de la esperanza la deben emprender con firmeza, con empeño y decisión los maestros, porque después de haber escuchado a las participantes he sentido una profunda angustia frente a la decadencia de los pedagogos y frente a la insuficiencia –en general- de los profesores.

El papel social de los maestros es definitivo, pero, los maestros no se han dado cuenta de que ellos pueden transformar las estructuras, de que ellos deben guiar, no sólo a los niños, sino también a los campesinos, a los trabajadores, de que ellos deben crear en la conciencia de los jóvenes el sentido revolucionario que le dé al movimiento de Flores Magón y de Zapata la realidad social que perdió en la lucha de los caudillos.

Tampoco se ha dado cuenta el maestro, de que si en el pasado eran el sacerdote y el médico, quienes formaban como orfebres maravillosos la conciencia del pueblo, ahora debe ser el maestro mismo… porque los profesores no han aspirado a ser maestros... ¡Ay de aquel alumno que a cualquier profesor le llama maestro! Todo profesor debe aspirar a ser maestro.

Por maestro entiendo al orientador no sólo de niños y jóvenes, sino cumpliendo el triángulo inevitable de la educación, el orientador de los hogares, de la escuela, de la calle, del medio ambiente. No debemos separar –y en México siempre se han separado- estos tres elementos: el hogar, la escuela y la calle, porque solamente de este modo podrá hablarse de educación y no solamente de instrucción.

Instructores puede haber muchos y puede ser cualquiera, maestro es aquel que entrega su alma, para con los pedazos de su propia alma, crear la estatua de una humanidad mejor, más justa, más bella, más humana.

Nuestra categoría de pueblo colonial, semifeudal, esclavizado, sin cultura, sin independencia, porque la independencia se perdió en las manos prestidigitadoras de Iturbide y como ustedes saben, quedaron las mismas desigualdades de carácter económico, de carácter laboral y de carácter cultural.

Casualmente dos días después, vi por televisión a Ángel Jacinto Noh Tun, que participó en el 7º Parlamento Infantil de Quintana Roo y me dejó con el ojo cuadrado, un video que ha dado la vuelta al mundo con su magistral discurso en el que reprochó “el robo descarado e impune del ex gobernador Roberto Borges”.

El orador de 10 años, en una forma natural, espontánea, sin gritar, con ademanes apropiados, aprovechó la Tribuna en estos términos: “¿Qué haces tú diputada, tú diputado que no legislas para ponerlo tras las rejas? ¿Tienes miedo o ya te llegó al precio?” El niño lamentó que la sociedad “haya hecho de la corrupción una forma de vivir” y que los políticos y gobernantes “hagan hasta lo imposible por conservar sus privilegios”

Niñas y niños que habrán de participar en la Tribuna Parlamentaria de Guerrero, así como se expresó Ángel Jacinto deben actuar ustedes. No le tengan miedo ni a la presión, ni a los gobiernos, ni a los soldados, hagan del Parlamento lo que debe ser, la Tribuna de la crítica ahí donde hay corrupción, ahí donde hay malos manejos, ahí donde hay incapacidad para ofrecer seguridad, ahí donde hay abusos, para que de esta manera el Congreso sea lo que debe ser: un auténtico recinto de representantes del pueblo, de la verdad, de la justicia y de la belleza.