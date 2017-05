Dieron el primer paso

Reforma y Cañeros ganan en la ida de cuartos de final de Juvenil "A"

Iguala, Gro., Mayo 3.- El primer round en los cuartos de final de la categoría Juvenil “A” de la Liga Amateur de Iguala fueron saldo positivo para Reforma y Cañeros, ambos lograron salir avantes tras una durísima batalla en la cual fueron más astutos que sus rivales; los “reformistas” se impusieron 1-0 al Cesvi Universidad y Cañeros sorprendió a Tamarindos con un 4-1 que los obliga a tener un duelo perfecto la próxima semana o se estarán despidiendo prematuramente de la liguilla.

REGRESO TRIUNFAL

Tras una ausencia de 7 años en una liguilla de Juvenil “A”, Reforma regresó con todo para buscar meterse a una final como en aquel 2005 cuando venció al San José por la vía de los penales y de paso se convirtió en bicampeón; en su duelo de ida de cuartos de final tuvo un partido complicado frente al Cesvi Universidad que se presentó con todo su arsenal.

Tras una búsqueda incesante por el gol los “reformistas” lograron hacer de las suyas por conducto de Carlos Mazón quien con un disparo potente estrelló la pelota en el travesaño y cuando el guardameta “universitario” buscó reaccionar la redonda le pegó en la espalda para incrustarse en su meta al minuto 40.

En el segundo tiempo el Cesvi tuvo algunas oportunidades claras de gol, pero su ofensiva no estuvo fina y se tuvo que conformar con esta derrota de 1-0 que los pone contra la pared.

CAÑEROS SE ACERCA A SEMIFINALES

Cañeros no se anduvo con contemplaciones en su duelo de ida de cuartos de final, Tamarindos llegaba un poco mejor en sus números pero se encontró con una escuadra motivada que no le dio tregua durante 80 minuto de partido; fue Irving García al minuto 2 quien se encargó de abrir la cuenta para la causa de Cañeros.

La sorpresa se hizo más real para los “tamarinderos” cuando al minuto 12, Oswaldo Trujillo se encargó de poner el 2-0, Jeider Arriaga no se guardó nada y al 15 estuvo atento a la cita para decretar el 3-0 que era ya una losa difícil de levantar; previo a terminar el primer tiempo la reacción llegó para tamarindos con el 3-1 que convirtió Hugo Tavira. En la segunda parte los “leones” dieron la puntilla al marcador con el 4-1 que firmó el mismo Arriaga al 60 de tiempo corrido.