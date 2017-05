Avanza a su primera final

Barrio las Flores disputará el título de 3a. Fuerza tras vencer en penales (4-2) al Deportivo Dabfsa, luego de empatar a un gol en tiempo regular

Iguala, Gro., Mayo 2.- La primera final en el historial de Barrio las Flores es toda una realidad, luego de salir avantes en duelo dramático por la vía de los penales ante Deportivo Dabfsa, ya que en el tiempo regular las cosas se detuvieron con empate a un gol, pero en la serie desde los 11 pasos tuvieron efectividad tras ganar 4-2; luego de este resultado en la semifinal de Tercera Fuerza, ahora le tocará jugar por el campeonato ante Estrellas de Tepecoa que se impuso también en penales a Real M.

Para el arranque del primer tiempo las cosas se dieron interesantes, las jugadas de gol no tardaron en llegar y ambos equipos dejaron con el grito de gol en la garganta a sus aficiones tras quedarse cerca de su objetivo y tras un par de avisos finalmente fue el Deportivo Dabfsa el que se hizo presente en el marcador gracias a una genialidad de Ramiro Pineda tras recibir dentro del área chica una pelota.

A este jugador se le quedó atrás el balón y sus rivales pensaron que la tocaría hacia un compañero, pero cambió el plan y de ”taquito” engañó al portero para mandar la pelota al fondo de las redes al minuto 22; en el resto del primer tiempo pese a darse más llegadas no lograron hacerse daño y se fueron al descanso con la ventaja para los “abarroteros”.

En el retorno a la cancha las “flores” se pusieron a trabajar horas extra para buscar la igualada, premio a sus esfuerzos los del Barrio lograron su propósito tras una jugada dentro del área donde la defensiva no logró reventar la pelota y Salomón Sánchez se puso alerta para empujar la pelota para decretar el 1-1 con que esta batalla terminaría luego de un duro trajín en donde no pudieron hacerse más daño tras el empate gestado al minuto 54.

Luego del empate en los 90 minutos de partido, la tanda de tiros penales fue necesaria para definir a uno de los dos finalistas, para esta misión la escuadra de Barrio las Flores mantuvo efectividad del cien luego de anotar en 4 ocasiones, mientras que los “abarroteros” empezaron anotando los dos primeros, pero erraron los otros dos y tras el último tiro Barrio las Flores festejó con júbilo su pase a la gran final donde va por todo ante otro buen rival.