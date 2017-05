Ex alcalde de Iguala y su esposa, sufren accidente

Iguala, Gro., Mayo 2.- El ex alcalde interino de Iguala, Silviano Mendiola Pérez y su esposa Patricia Rojas, regidora en el Ayuntamiento local, sufrieron un accidente automovilístico sobre el bulevar Heroico Colegio Militar, la madrugada del domingo pasado.

De acuerdo con fuentes de Seguridad Pública y de la Dirección de Tránsito municipal, aproximadamente a las 2:30 horas del domingo, el ex alcalde, su esposa e hijos, circulaban sobre el citado bulevar en su camioneta Nissan tipo X-Trail, color rojo, luego de salir de una fiesta y a la altura del negocio “Servitúnel”, una camioneta marca Ford, tipo Escape, conducida por quien se identificó como Edgar Jesús Cabada Gallegos, quien estaba en completo estado de ebriedad, los impactó por atrás.

Después de pegarle a la camioneta del ex alcalde, la camioneta Escape se fue hacia el camellón central, donde se llevó varios árboles y finalmente quedó del otro lado del bulevar.

Al lugar del percance arribaron elementos de Tránsito y de Seguridad Pública.

El conductor de la Ford, Cabada Gallegos, fue arrestado y puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, pues es considerado como el responsable del accidente, en tanto que el ex edil y su esposa se fueron a su domicilio.