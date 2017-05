Patrulla de Papel

Allá por mis mozos 16, se escribió una canción misma que por esa época parecíame una excelente manera de preguntarle a mi “flor de fuego” en qué situación me tenía ella a mí, la letra dice en su primer estribillo -¡víctima o ladrón, dime quién eres tú!- y sí, he de reconocer que ahora que la escucho se me hace de lo más cursi. ¿A dónde quiero llegar con este apunte?

Pues nada, sabemos que el próximo martes el Congreso de Guerrero habrá de dar a conocer la -Nueva Ley de Atención a Víctimas- pero lo que más jala nuestra atención es la forma y manera en que se ha llevado la situación dentro de la aún existente “Comisión de Víctimas” es decir, lo que sabemos es que el Congreso le tomó protesta a tres ciudadanos mismos que estarían en el mismo nivel jerárquico pero que sólo uno de ellos sería el recipiendario de los recursos económicos que se designarían para la logística y ¡PARA ATENDER A LAS VÍCTIMAS!

Y como en Chilpancingo las cosas se manejan siempre en carreteras y rieles de la grilla y la política, eso inmediatamente se convirtió en bifes de escándalo y polémica.

Lo que sabemos, porque de una u otra forma se ha publicado en medios abiertos, es que el autoritarismo del Abogado José Luis Gallegos Peralta, chocó de frente con la praxis lógica y progresista del Economista Javier Morlet Macho y pues nada, gritos sombrerazos, jaloneos de guaruras y amenazas fueron ahí la constante.

Semanas después de esa crisis tuvo que ser el Congreso de Guerrero quien tomará cartas en el asunto y pues nada, hizo caminar la nueva propuesta de ley (trazada en las oficinas de la Secretaria General de Gobierno) y, pues este próximo martes además de promulgarse la ley también dejaran los cargos Javier Morlet y Gallegos Peralta. Ahora, acá en la mesa de trabajo creemos que ahí no quedará todo.

Es decir, no sólo se tiene que dar la salida de Gallegos y Morlet, es momento que tanto el Congreso de Guerrero como la misma Auditoría General del Estado e incluso la instancia Federal que vigila los recursos (Federales) entre a esos espacios y cuente los dineros y los que se usaron, saber cómo se usaron.

Como sea, excelente el trabajo del Congreso de Guerrero que, al ver que el Gobernador no le daba la suficiente atención a ese “tiquis” ellos(as) simplemente hacen valer la ley.

Ultimo patrullaje.- como se están dando las cosas en la Seguridad Estatal hoy podemos decir que el Secretario de Seguridad Pública, General Pedro Almazán Cervantes, solo es el JEFE DE LA POLICIA ESTATAL y eso lo explicaremos en la próxima patrulla...

Balazo al aire.- cuando el Poder Legislativo saca la casta.

Greguería.- el bosque es un ejército de árboles que, en posición de firmes solo espera la voz de mando para avanzar ladera abajo, aunque su presencia per sé es dominante.

Cisne Negro.- pueblos y comunidades enmarcadas dentro de las “zonas mineras” de Guerrero bloquean caminos y puentes próximos a sus (“”) minas, la imagen trasciende al mundo y estudios financieros hacen preocupar a los posibles inversionistas.

OXIMORON.- Víctimas de las Victimas.

Haiku.- vendrán tiempos de calor,

y el fulgor de mi mirada

bañara tu piel dorada.