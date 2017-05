Averígüelo Vargas

Las administraciones de los ex gobernadores Ángel Aguirre Rivero y su sustituto Rogelio Ortega Martínez, son revisadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública, anunció el secretario de la Contraloría y la Función Pública de Guerrero, Mario Ramos del Carmen.

Actualmente están en la etapa de la revisión de los informes presentados, lo que llevará un tiempo para hacerlo con detenimiento y en detalle y, será hasta que se tenga una conclusión de lo encontrado, que se determinará si hay funcionarios que deben ser citados o incluso para definir si habrá sanciones, inhabilitaciones y hasta denuncias penales.

Realmente se trata de 4 años de malos ejercicios gubernamentales, tanto que varios ex funcionarios fueron a dar a la cárcel, en el cuatrienio de AAR, incluido su hermano Mateo, a quien ya apodaban el “Sir, ten per cent”, aunque algunos aseguran que ya no era así, sino el “twenty per cent”, porque ya no era el 10 por ciento de las llamadas “comisiones”, sino que las había encarecido hasta el 20 por ciento.

También varios funcionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas fueron a dar al reclusorio, por la desviación de más de 250 millones de pesos, aunque la sanción fue muy leve, pues pronto ya estaban nuevamente en libertad, lo que hacía pensar a la gente que “poderoso caballero es don dinero”, ya que bien forrados de billetes, no tuvieron que esperar mucho para volver a disfrutar en libertad de los recursos mal habidos.

Fue peor el año que estuvo Rogelio Ortega en la gubernatura sustituta, porque se despachó con la cuchara grande y dejó que sus amigos hicieran lo propio, como ocurría con su secretario de finanzas, que andaba financiando la campaña de Beatriz Mojica, además del secretario de Educación, Salvador Martínez Della Rocca (a El Pino), no salía de Acapulco, donde en los mejores hoteles se daba vida de rey, con todos los lujos y francachelas permanentes, al grado de que aseguraban quienes veían su modo de vida, que era más el tiempo que se la pasaba alcoholizado que el que le dedicaba a atender la dependencia que por mala suerte fue a caer en sus manos.

Es muy importante que la ASF y la SFP hagan verdaderamente su trabajo, que se revise en detalle la forma en que durante esos dos gobiernos se abusó de la aplicación chueca y perversa de los recursos públicos del estado de Guerrero, porque así como ahora se procede contra ex gobernadores depredadores como Duarte de Veracruz y Yarrington de Tamaulipas y siguen en espera los de Chihuahua y Quinta Roo, también aquí, es necesario aplicarse esa política de corrección de los abusos de ex gobernantes y funcionarios, para frenar esa práctica nefasta que ha desviado miles de millones de pesos a manos de los corruptos, en lugar de atender las necesidades y demandas de la población del país.

GUERRERO, UNO DE LOS ESTADOS DONDE MEJOR SE CUMPLIÓ LA EVALUACIÓN MAGISTERIAL: INEE— Guerrero fue el estado que finalmente quedó como ejemplo del buen manejo de la evaluación magisterial, como parte de la reforma educativa, porque fue el que logró resultados más altos, con un menor número de conflictos contra el grupo de la CNTE-CETEG, se reconoció en la reunión en la que se firmó el convenio de colaboración con el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE).

La reunión fue encabezada por el gobernador Héctor Astudillo Flores y la doctora Silvia Irene Schmelkes del Valle, presidenta de este Instituto de evaluación magisterial.

La titular del INEE destacó que “Guerrero es un estado excepcional desde el punto de vista en materia de evaluación, porque desde un principio Guerrero respondió bien en materia de evaluación, a pesar de la disidencia, se lograron porcentajes altos de evaluaciones y este gobierno ha continuado con el proceso y se ha mantenido preocupado por la educación y eso hace que la colaboración sea más productiva”.

Fue un reconocimiento importante al trabajo del gobernador HAF y a la labor persistente y paciente del secretario de Educación Guerrero, José Luis González de la Vega Otero, que fue reconocido como el titular de la dependencia educativa estatal que logró darle la mejor orientación y conducción a la evaluación del magisterio, a pesar del rechazo y la violencia que ejercieron los miembros de la CETEG, que provocaron hasta la muerte de dos profesores que participaron en sus protestas descontroladas y violentas.

EL PRD HACE ESCÁNDALO POR TODO, PERO CALLARON ANTE LOS DESAPARECIDOS DE AYOTZINAPA: Marco Leyva.—Los dirigentes y algunos militantes del PRD se rasgan las vestiduras, hacen escándalo por cada detalle de los servicios públicos que no se pueden cumplir en su totalidad, además de querer responsabilizar a los demás de los hechos violentos en que se ven inmiscuidos, pero en cambio, nunca dijeron nada ni protestaron airadamente cuando se produjo el asesinato de varios normalistas de Ayotzinapa y la desaparición de los otros 43, les hizo ver acertadamente el alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena.

Hay que recordar que efectivamente, nunca les exigieron a los gobernantes salidos de sus filas como fue el caso de Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega, sino que incluso se pronunciaron en defensa del alcalde asesino, José Luis Abatrca Velázquez, pues acudieron en su defensa el “Zorri”, Sebastián de la Rosa Peláez y el supuesto médico Lázaro Mazón Alonso, además de que fueron a fotografiarse con el alcalde aliado con la delincuencia organizada, hasta el Peje, Andrés Manuel López Obrador, a quien ahora, aparte, le destapan su red de corrupción, dedicada a solicitar recursos a todos los que se dejan, para financiar su interminable campaña en pos de la presidencia de la República a la que evidentemente nunca va a llegar.

Tiene toda la razón el primer edil capitalino, porque el PRD es un partido que sólo adopta actitudes negativas y destructivas, pero jamás construye ni aporta elementos de una buena política en beneficio de la población.

