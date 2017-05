Agradezco al Prof. Jorge Albarrán Jaramillo, director general de este medio importante de comunicación (Periódico plural del estado de Guerrero) Diario 21, por el espacio para esta ¡columna de altura para lectores entendidos!.

Monarca de Tetzcuco (Antiguo México), Tlatoani sensible, poeta, consiguió guiar a su pueblo hacia una riqueza cultural...¿se requieren mexicanos así en la actualidad?...buen día amig@s aprecio su lectura. Para algunos entendidos Netzahualcóyotl nació un 28 de abril para otros un 4 de febrero, lo cierto, fue una autoridad positiva ineludible de la historia mexicana, recordado monarca positivo tanto que mis padres me registraron sin mi autorización con ese nombre (ya comentaremos ese tema) difícil de pronunciar Jajajaja, en mi niñez hasta la actualidad para mis amigos y vecinos de la infancia soy Coyo. Tlatoani destacado Netzahualcóyotl, varón que guió a su pueblo con rectitud consecuencia, no sólo por su preparación académica, fue un líder sensible para bien, fundamental amig@s la sensibilidad que en este tiempo urge recuperar en el sector político y también como sociedad civil. Tenemos y debemos estar preparados para servir, no para ser servidos.

¡Nuestras flores del tiempo de lluvia, fragantes flores, abren ya sus corolas, por allí anda el ave, parlotea y canta, viene a conocer la casa del Dios, sólo con nuestras flores nos alegramos, sólo con nuestros cantos perece vuestra tristeza., Oh Señores, con esto, vuestro disgusto se disipa. Las inventa el dador de la vida, las ha hecho descender el inventor de sí mismo, flores placenteras...con ellas vuestro disgusto se disipa! Nezahualcóyotl, poema sensible ¿les gustó amig@s?, en sus poemas sentimos diálogo directo con el creador, expresa duda y búsqueda. Les comparto algo muy personal cada que me doy el tiempo de volver a leer la vida de este monarca y sus poemas, es inevitable no recordar la vida del rey David, hay similitud importante en ciertas circunstancias, talento y accionar de ambos, espero sus comentarios...

Inspiración cuando hay disposición de leer la vida de seres humanos exitosos positivos, toda historia no tengo duda contiene un contexto histórico, político y claro, social, espero que coincidamos amig@s y leamos juntos las siguientes líneas: Soberano chichimeca Nezahualcóyotl, no fue exento al dolor, en su etapa de adolescencia presenció la muerte de su papá, logró escapar y huyó, a esa edad era joven prudente, solicitó a sus partidarios que cesaran la resistencia por el momento y se sometieran a la tiranía de Tezozómoc, en lo que se apoyaba de otros pueblos para regresar a liberarlos, ya con el poder Tezozómoc ordenó la captura de Netzahualcóyotl vivo o muerto, ¡Claro con recompensa! (También en las lecturas de calidad les recuerdo lectores entendidos, hay líderes negativos a no seguir), sabía Tezozómoc que el legítimo príncipe heredero representaba un peligro, porque intentaría liberar a su reino...¿Llegará a ser una enfermedad el poder?...Opinen de favor.

Retorno...Aproximadamente en 1420 el rey Tepaneca Tezozómoc otorga el perdón y permite que Netzahualcóyotl viva en Tenochtitlan, ciudad que recibe con agrado al príncipe sin trono. Su preparación académica continúa al par con el adiestramiento militar, así Netzahualcóyotl se convierte en guerrero sin dejar su vocación por las artes y las ciencias. Después de la muerte de Tezozómoc, su hijo Maxtla persiguió a Netza, logrando escabullirse un par de ocasiones, hasta que se organizó un frente común respaldado por los tlaxcaltecas y los huejotzincas, toman Texcoco en 1429, posteriormente Netza libera México y Tlatelolco, con firmeza a inaugurar una nueva época de esplendor en el valle de México, esplendor amig@s que logró, en las siguientes líneas les compartiré para terminar parte del testimonio en acciones, demostrando que “hay que estar preparados, para servir en verdad positivamente”.

Reconstruyó su ciudad, edificó palacios y templos, diseñó calzadas, bosques, jardines botánicos y zoológicos, construyeron obras arquitectónicas de calidad. En el mandato de Nezahualcóyotl le dio preferencia al arte sin duda, en la actualidad parte de sus versos los podemos observar en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México! Parte de su sentir lo leemos en sus poemas, diseñó un acueducto para regar sus jardines, diseñó una magna obra solucionando el problema de inundaciones en la Tenochtitlán, ocasionadas en gran parte por el desbordamiento del lago de Texcoco colocando una gran compuerta. De lo más agradable en mi sentir amig@s, fundó la biblioteca más importante de Mesoamérica, creó instituciones educativas, artísticas, académicas y órganos para la administración de justicia que fueron modelos, Texcoco llegó a ser el mayor centro del conocimiento, las artes y la cultura de la época indígena. “Un Modelo a seguir este líder positivo, urgen líderes en esta hora preparados, sí, pero sensibles a lo bueno, comprometidos en verdad para el bien común, íntegros, con visión e enspiración”...¡Sociedad civil tenemos la solución! punto.

