Que conste...son reflexiones

Pues no son pocos los que lamentamos la muerte del director de la película: “El Silencio de los Inocentes”, pero nos lamentamos más por el silencio de los inocentes que todos los días son masacrados con el cuento de la guerra contra el narcotráfico que desatara Felipe Calderón, obedeciendo las instrucciones de los gringos, mientras aquí nos matan, allá, legalizan el negocio…

Bien explica Xóchitl Gálvez: “NI SÉ SI EVA CADENA SEA INOCENTE, PERO PENDEJA SÍ ES” y pensamos que no tan pendeja, porque además de recibir el medio millón, también, recibía otras cantidades y esto está en el escándalo que le generan al Peje…Y en verdad es que no debemos de sorprendernos porque Veracruz además de mantener sus palmeras borrachas de sol y ser un rinconcito de tierra, es el mejor lugar para jugar a la lotería nacional con un alto nivel de premiados y de sacarse el “gordo”, así, varios gobernadores en funciones o sus parientes, les han pegado al “gordo”, entre ellos mi cuate Fidel Herrera Beltrán y el suegro del “Gordo” ,Javier Duarte, Antonio Macías, quién se sacó el premio mayor de 50 millones. El asunto es que para que se tenga esa suerte es necesario que la compra la realicen los gobernadores… una extraña magia o encantamiento de Catemaco… Hace algunos años, destacados políticos que se venían enriqueciendo, cazaban, materialmente, a las afueras de la Lotería Nacional a los ganadores de los premios y les ofrecían pagarles el premio completo sin descontarles los impuestos que en el caso de ser mayores, alcanzan el 15% y así, lograban justificar legalmente muchos millones de pesos …y luego hay quién sostiene que no existen los milagros…

“Somos historia de disciplina y esfuerzo”, declaran con orgullo los niños triques que son campeones en el juego del baloncesto, los niños descalzos con corazón de oro. Fueron a Tampico para ayudar a los universitarios de la UAT a recolectar juguetes para el día del niño y dice, Gilberto Pérez: “Ser triqui es un gran orgullo, ser triqui es hablar de nuestra comunidad indígena de Oaxaca de la que me enorgullece ser”, porque, “querer es poder”. Que diferencia con los júniors que hemos escuchado en las grabaciones donde hablan de que van a “levantar y madrear” a sus “enemigos,” aclarando que mandarán por ellos para que ya teniéndoles, ellos, les den la madriza…cuando vemos el orgullo y la fortaleza de espíritu y de vocación de servicio de esos niños descalzos con corazón de oro. Claro que sus padres no son funcionarios, ni viajan en avión, ni tienen coche, ni van a las discotecas protegidos por sus guaruras para que si tiene problemas, con ellos, los resuelvan, y ellos no se manchen las manitas… en verdad qué diferencia de accionar y de ser de esos niños descalzos, jugadores que buscan estudiar para superarse y jugar para divertirse y mostrar que “querer es poder”. Hoy en día en este programa deportivo cuentan con 1,600 alumnos que entrenan en diferentes centros deportivos de Oaxaca, para que por medio del deporte y sus estudios logren una carrera profesional, por medio de su propio esfuerzo no con la ayuda de papi…

Y ya que hablamos de esfuerzo y de talento tenemos que señalar que ahora en el CISEN que es el centro del espionaje nacional se habla de que el estado de salud de Eugenio Imaz es muy mala y que por ello deberá dejar el puesto y el que lo relevará es nada menos que Roberto Campa Ciprian, al que los hombres de Peña nieto y de Osorio Chong, definen como un “hombre muy confiable y leal”. Y bueno, también se habla de que Jesús Murillo Karam está haciendo un estudio de evaluación de cómo están las condiciones políticas, los grupos, las opciones para que el PRI pueda dar una buena batalla en la contienda del 2018, por supuesto que no faltan aquellos que nos hablan de que nos dirá nada sobre la “verdad histórica” ya que esas son especulaciones filosóficas y él está en los análisis políticos y una cosa es la filosofía y otra es la real política, que es en la que se debe actuar si es que se quiere conservar el poder o cuando menos, conciliar con otras fuerzas políticas, para mantener una parte del poder y garantiza algo de impunidad…Sin duda alguna, Murillo Karam, es un hombre de experiencia política y operativa y es de tal nivel que se ha mantenido en el poder por muchos años, desde estudiante, y aun sorteando los graves deterioros que genera el poder sostener una acción política para proteger la figura presidencial a pesar de que, al paso del tiempo, se deteriore, de tal suerte que ya no sabemos si hay figura o figurín…Pues como diría Carlos Fuentes: “En México hasta los ateos son católicos” y el más pendejo traga diablos y no deja de cagar santos… porque en los tiempos modernos, en México, ya no llegan los revolucionarios, sino los rateros, los criminales, los narcotraficantes, las “mujeres no santas” que se juntan con los políticos y banqueros y los guaruras, sin duda, los guaruras al igual que los narcos forman la nueva casta de políticos en el país. Ya a nadie les interesa aquello de la “justicia Social”, menos, aquello de la “deuda de la revolución” porque ahora todo se mide en riquezas y no en ideales, todo se compra o se vende como en las casas de las pirujas y mucha de la política se hace en los colchones de los hoteles de paso, ya sea acompañados de hombres o de mujeres, total, la libertad sexual es una realidad y la modernidad permite esos y otros mecanismos de poder. Cuando el país se “moderniza” y deja a los revolucionarios esperando en el caballo para subirse a los Cadillac y Mercedes de la modernidad, en el alemanismo, es cuando entramos en el real entreguismo para con los gringos y hoy en día, ya estamos vendidos y entregados a pesar de que hay algunos que ladran el nacionalismo… pero las ideas se perdieron para dar paso a las ambiciones…por ello, cuando escucho a los niños triquis, no pierdo la esperanza…