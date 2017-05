Educando con Valores

“Los maestros son la columna vertebral del sistema educativo. Por ello, su profesionalización y formación continua son fundamentales para lograr una educación de calidad”

Secretaría de Educación Pública

Con el entusiasmo de poder expresarme a través de este importante espacio y teniendo como antecedente la fundamental importancia del papel docente en la vida de todo ser humano, abordaré a continuación las generalidades de la Estrategia Nacional de Formación Continua implementado por la Secretaría de Educación en el marco de la normativa ahora vigente. En este contexto, y de acuerdo a lo expuesto por dicha dependencia, la formación docente no sólo se vincula con la capacidad y las oportunidades de formación y desarrollo profesional al alcance, sino también de la voluntad del o de la docente para mejorar, renovarse, cambiar y avanzar, lo que refleja su responsabilidad personal, profesional y el compromiso con su propio desarrollo profesional. Es este sentido, este modelo de formación permite la autogestión del aprendizaje y que todo (a) docente defina su propia trayectoria formativa.

Según los datos aportados por las Autoridades Educativas, la Estrategia Nacional de Formación Profesional Docente se fundamenta en los siguientes elementos: a) El presupuesto dedicado a formación continua se ha incrementado alrededor de un 900 por ciento; b) Los cursos de formación ofertados serán gratuitos para las maestras y los maestros de educación pública; c) La oferta de formación incluirá a todos (as) los (as) maestros (as) de educación pública, dando prioridad a quienes obtuvieron una calificación insuficiente en la evaluación de desempeño: se ofrecerán cursos en dos vertientes, 1° Dominio de conocimientos disciplinares, 2° Fortalecimiento de competencias docentes (pedagógicas); d) Los cursos serán un “traje a la medida” para cada docente en función de las áreas de oportunidad detectadas a partir de las evaluaciones del Servicio Profesional Docente; e) La oferta formativa será muy variada derivada de los perfiles, parámetros e indicadores de las evaluaciones y esta oferta se irá adaptando, aumentando y diversificando conforme a las necesidades de los (as) docentes; e) Este modelo de formación combina la modalidad a distancia y presencial, con aplicación en el aula y es modular, combinando el aprendizaje a distancia con el presencial, generando la gran ventaja que permite a los (as) docentes estudiar donde y cuando lo prefieran; y f) Estos cursos serán impartidos, primordialmente, a través de las universidades, tanto públicas como privadas, de mayor calidad en el país.

Es necesario recordar que cada puesto docente y directivo cuenta con un perfil de desempeño que detalla cinco dimensiones, 17 parámetros y 68 indicadores para la Educación Básica y 49 para la Educación Media Superior y que son estas las competencias que se requieren para brindar un servicio educativo de calidad. De acuerdo a estos perfiles, parámetros e indicadores, que también son utilizados para diseñar las evaluaciones, se tiene programado ofrecer 500 cursos para las y los docentes de Educación Básica y más de 50 para las y los docentes de Educación Media Superior.

Este nuevo modelo de formación continua permite desarrollar competencias y conocimientos significativos y pertinentes para sus actividades cotidianas en el aula. Cada docente tomará un curso en línea acompañado de un (a) facilitador (a) para estudiar la teoría y posteriormente podrá reunirse en círculos de estudio de educación básica y academias de media superior para reflexionar de manera colectiva, plantearse casos y discutir soluciones. Finalmente, se aterrizarán los aprendizajes en un proyecto de aplicación concreto al aula, apoyados por este modelo que se basa en la colaboración entre pares, lo que constituye uno de los más importantes retos del desarrollo profesional docente: establecer condiciones y mecanismos que permitan a las y los maestros aprender y a las escuelas mejorar de manera colaborativa. Esta concepción es fundamental para superar el tradicional aislamiento del (la) docente; para ello, es preciso tener como base un esfuerzo colaborativo para el desarrollo profesional y la resolución de problemas que contribuya a mejorar el conocimiento pedagógico de los contenidos que poseen las y los docentes: a través del trabajo colegiado se pretende impulsar la concreción de los conocimientos de manera contextualizada a la vida de cada plantel y contribuir colaborativamente a una mejor práctica docente. Otro aspecto destacado en esta Estrategia es que está diseñada para responder a las dificultades que se pueden presentar entre el personal docente, ya que los materiales podrán descargarse en cualquier dispositivo electrónico, y en caso de quienes no dispongan de acceso a computadoras con internet, se les hará llegar los materiales de forma impresa.

Este nuevo modelo de formación continua permitirá construir trayectos de formación en un periodo de 4 años y cada año con base a su plan personalizado podrán tomar de 1 a 3 curso de 48 horas o más cada uno, lo cual les permitirá además de responder a sus necesidades inmediatas acreditar los módulos necesarios para completar títulos de especialidad, diplomados o incluso posgrados.

En una realidad que demanda el compromiso y congruencia de quienes tenemos la gran responsabilidad de incidir en el ámbito educativo, existe evidencia que señala que, junto con la habilidad cognitiva de las y los estudiantes, su motivación para llevar a cabo sus estudios y el involucramiento y respaldo de madres y padres de familia, el más importante factor de calidad y de mejora en la educación es lo que las y los docentes saben y hacen y que ellos y ellas son clave en los aprendizajes del alumnado: las y los buenos maestros hacen la diferencia entre las y los estudiantes. Sin duda es verdad lo que se ha aportado por varios especialistas: convertirse en un (a) buen (a) docente depende de la capacidad y las oportunidades de formación y desarrollo profesional, pero también de la voluntad del (la) docente para mejorar, renovarse, cambiar y avanzar.

Les deseo una semana excelente y agradezco sus aportaciones y/u opiniones a través del correo alexaig1701@live.com.mx.