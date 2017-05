De adicto a ADICTO

Abuelos angustiados

Muchos de estos adultos mayores, no viven esta etapa en una sintonía de armonía, a estos abuelos les toca sufrir por el destino que viven sus hijos y sus nietos, se llenan de dolor y de decepción por los fracasos matrimoniales, los fracasos en sus hijos qué no dan tiro con bola y ven que a través de los años, un hijo sale de Guatemala, de una relación toxica, enfermiza, destructiva y entra a guatepeor, se une o se vuelve a casar con otra pareja más enferma que la anterior, mujeres neuróticas, explosivas, violentas, manipuladora, exigentes, déspotas, soberbias que actúan inhumanamente contra los hijos del matrimonio anterior, llegando a odiar a las criaturas, a sembrar en ellos el abandono, el rechazo, las injusticias, a provocar las más profundas heridas del alma de estos niños, a empinarlos a que se refugien en la vagancia, en conductas tóxicas, los abuelos, sufren por este trato indiscriminado, violento, que esa extraña mujer o ese nefasto hombre, le da a su o sus nietos, por supuesto, que el padrastro o madrastra, que con el nombre le basta es capaz de marcar de por vida a un ser humano, sin importarle el destino que le toque vivir. He sido testigo de ese odio desborrado contra los hijos del primer matrimonio y cómo el padre o la madre, lo permiten, dejan que su pareja, prácticamente los haga trizas en todos los sentidos, los extermine y los convierta en excremento y los abuelos sin poder hacer nada.

Viviendo he aprendido

A través del tiempo, cada persona que me hace el favor de escribirme, de buscarme, de hablar conmigo, me deja un gran aprendizaje, he podido conocer profundamente toda la característica de mi enfermedad, en mi oficio de reportero, he entrevistado a infinidad de adictos, igual, familiares, reclusos. Expertos y a infinidad de personas y este tema, el de los abuelos, me surgió, gracias a una llamada de Reynosa que recibí de un abuelo pidiendo urgentemente ayuda para su nieto y no hizo otra cosa más que recordarme infinidad de casos de abuelos, nietos y padres que me ha tocado conocer, como fue a dos hermanos Alexis y Luisa Fernanda quienes fueron abandonados por su madre quien con el novio en turno o se fugó a Ciudad Juárez, abandonando a su familia y el papá, muy apoderado de un espíritu familiar y paterno, de inmediato les consiguió una mamá, metió a su casa una cantinera, compañera de trabajo quien les dio un verdadero infierno, el niño, poco le faltaba y esta mujer le dio el empujón hacia las drogas, Luisa Fernanda, adicta, comenzó a prostituirse a los 13 años, la abuela, se la pasaba llorando y pidiendo ayuda.

¿Dónde inicia la enfermedad?

La ignorancia, nos dice que es la mala influencia de la televisión y más ahora con tantas porquerías en programas, novelas y series, en los videojuegos que son violencia, más violencia, me dicen, que en las malas amistades, en las malas influencias, que el vicio, lo agarró el nieto en la escuela, él no era sí. Hay una ignorancia extrema y esta nadita enfermedad perversa del alma, perra¡¡¡¡, no se le reconoce como tal, muchos piensan que es un resfriado que con el tiempo se les quitará, pero por desgracia, con el tiempo se hace más y más aguda, las consecuencias son cada vez mayores y el daño físico, mental, emocional y espiritual, es irreversible, por supuesto que es contagioso, contamina a la familia, enferma a todos y estos nietos, como buenos adictos provocan frustración dolor, tristeza, decepción, ira, culpa y todas las emociones encontradas en los abuelos, quienes en primera instancia les pega el fracaso de sus hijos, ya sea en sus pérdidas como matrimonio o el fracaso en todos los sentidos, tal vez esas heridas se logren superar, pero la herida profunda es cuando el nieto está hundido en las drogas, atrapado emocionalmente al antojo de la madrastra o del padrastro.

Estos nietos de hoy

Tocan fondos, sufren y salen mal librados en sus consecuencias. Visité algunas escuelas y me puse a observar a los jóvenes, a esas niñas inocentes secuestradas en sus emociones, deprimidas, tristes, sin chispa y cuando platiqué con algunos directores, el comentario fue generalizado.- No, aquí no tenemos problemas de los que usted habla.- No, pensé dentro de mí, no te has dado cuenta de cómo se mueve el agua.- Sólo, me dijo una de ellas, fuman, si eso sí, fuman mucho, pero no usan otro tipo de droga.- Nadie se quiere dar cuenta, ni los padres, ni los maestros, ni nadie, entre a una recepción y el lugar apestaba a crudo, borracho muerte, el guardia estaba que no lo calentaba ni el sol y claro, que nadie se da cuenta, un adicto como yo, sí, de ahí vengo y lo que hice fue hablarle de mí al guardia. Ha esta hora, las doce del día, estaba yo alcoholizado y drogado, apestando a alcohol hasta por los poros.- Mire sus ojitos chiquitos, rojos y cristalinos.- Imagínate llevándome la tía de las muchachas, sintiéndome muy mal, triste, apagado y le sugerí que fuera a grupo, que luchara por su vida antes de que sea demasiado tare.- No he visto a nadie que le gane.- Así como este guardia, así andan muchos niños y niñas, crudos, anestesiados y valiendo monja.

¿Por qué mi nieto se hizo drogadicto?

La marihuana circula como agua en las escuelas. Muchos jóvenes tienen un concepto totalmente equivocado respecto a la marihuana, sostienen que es medicinal y que es natural, que no hace daño, más aún, con la torpe decisión e intención de Peña Nieto, de legitimar su uso a los adictos, despenalizar el consumo, la marihuana es una droga altamente dañina, cierto es que tienen múltiples beneficios medicinales e industriales, pero para el consumo humano, es verdaderamente un peligro, con el tiempo, el adicto pierde las memoria, se vuelve retardado al hablar, sus movimientos son lentos y los reflejos brillan por su ausencia, la marihuana es víctima de la pereza física y mental, deja la escuela, duerme todo el día y se convierte en un parásito social, un bueno para nada, un mediocre, se refugia en el mar de conmiseraciones, pierde imagen, valores y su dignidad, luego, se hacen viejos y son los rucos marihuanas del barrio. Hoy en día, la marihuana llega rápidamente a las manos de los niños, ronda de manera sencilla y el adicto rápidamente se prende y se prende desde los 8 años en adelante, es ahí donde inicia el camino al infierno, después de las drogas, ya nada es igual- Todo tiene solución, no te quedes cruzado de brazos, tienes que luchar siempre, hasta el final por salvar esa vida, soy testigo de que muchos jóvenes adictos han recuperado su vida, están limpios, estudiando, viviendo lejos de ese hogar disfuncional, viviendo lejos de sus amistades tóxicas, rompiendo con los viejos moldes y emprendiendo el vuelo.