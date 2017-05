Aprender a ser niño

Todos fuimos niños en algún momento. Ahora que el tiempo ha transcurrido hemos ido perdiendo poco a poco esas habilidades que caracterizan a los menores. Hoy, que celebramos su día, es oportuno recordar y aprender de ellos. Y es que como dice el escritor brasileño, Paulo Coelho, un niño siempre puede enseñar tres cosas a un adulto: a ponerse contento sin motivo, a estar siempre ocupado con algo y a saber exigir con todas sus fuerzas aquello que desea. Pero además de eso, existen otras cosas que podemos adquirir de ellos.

La capacidad de sorprenderse es una de ellas. Un niño se asombra ante todo. Cada olor, sabor, palabra, sonido, lugar o situación los maravilla. Un adulto, que empieza a caer en la rutina, o aún inclusive sin haber llegado a eso, no se impresiona ante todo. No dejemos de conmovernos como un niño, el que todos los días se impresiona con lo maravilloso o indignante que puede ser algo. El día que una persona deje de asombrarse o que pierda esa capacidad de sorprendimiento no sólo habrá dejado de compartir con los menores esta cualidad, sino que la vida misma tendría poco de conmovedora.

Una vida inmaterial es otra de ellas. Un infante no necesita de cosas para ser feliz. Una caja de cartón, un cochecito de plástico, un juguete descompuesto, son suficientes para que se ocupe bastante tiempo. El adulto en cambio, absorbido por el capitalismo en el que vivimos, no tiene límites ni conoce la saciedad aún en sus momentos más álgidos de abundancia. Es preciso por ello, que aprendamos un poco más de esto. Que no nos secuestre lo material. Al final de cuentas, las cosas no tienen ningún valor, más que el que nosotros mismos le damos.

Hakuna Matata. Esta frase algunos la recordamos con la película del Rey León, pero en realidad se trata de una expresión del idioma suajili que se habla en algunos países de África que significa “No hay problema” o “no te preocupes, sé feliz”. Los niños a eso dedican su existencia, a ser felices. Cualquier situación que no los lleve a serlo se incomodan y lloran hasta llegar nuevamente a la circunstancia que los hace reír. Conforme la edad adulta se acerca, son muchos problemas los que nos acongojan; la vida se vuelve complicada y nos limitamos a cambiar la felicidad por la subsistencia o “ir llevándola”. No olvidemos pues, que el ser felices, es una lección de un niño para un adulto.

Las alas de un niño, esas que le dan capacidad de soñar y de querer transformar tampoco debemos hacerlas a un lado. Un menor anhela muchas cosas y lucha por conseguirlas, ellos quieren ser astronautas, que no haya pobres o muertes. Quieren cambiar el orden preestablecido porque no todas las cosas están bien o son justas. Los adultos, acostumbrados a cómo se organiza, estructura y controla el mundo, a veces nos limitamos a tener una actitud pasiva ante lo que está mal. Aprendamos a soñar y trasformar como los niños lo hacen.

Así como estas, hay muchas cualidades que los niños tienen y que nosotros como adultos debemos retomar. Hoy en su día, además de felicitarlos y apapacharlos, admirarlos y aprender de ellos debemos recordar que la adultez es un estado físico; pero el admirarse, el prescindir de lo material, el ser felices y soñadores, es una actitud que se encargan de recordarla los niños.

*Para Alexander, Memito, Emilio … y sus papás.