Reforma educativa, el mejor regalo para la niñez mexicana: Peña Nieto

Nicolás de Flores, Hidalgo, Abril 29.- La primera visita de un presidente de México al municipio de Nicolás Flores, en medio de la huasteca hidalguense, fue para inaugurar una casa de estudios indígena, celebrar anticipadamente el Día del Niño con los alumnos, y presentarles la reforma educativa como el mejor regalo para la niñez nacional.

Frente a un centenar de niños, el presidente Enrique Peña Nieto explicó que la Reforma ha ido “venciendo barreras” con la capacitación a los maestros, mejorando la infraestructura de escuelas y cambiando los contenidos educativos.

Son los tres conceptos en la reforma educativa, y es el mejor regalo que podemos hacer a la niñez de nuestro país, por eso el empeño que ha tenido este gobierno para precisamente impulsar y consolidar plenamente nuestra reforma educativa”, dijo el mandatario.

El jefe del Ejecutivo federal inauguró este viernes la Casa del Niño Indígena “Nicolas Flores”, para albergar de lunes a viernes a 106 niños y jóvenes.

Hay mil 323 casas del Niño Indígena en todo el país, mil 323; no todas iguales a esta, hay que decirlo. Ustedes, para fortuna, tienen una nueva casa, muy remodelada, con nuevas instalaciones, con mejores condiciones y que esperamos que disfruten y que la cuiden, porque es su casa”, agregó.

Estos centros atienden a 75 mil 246 niños y jóvenes en todos los niveles académicos, desde preescolar hasta nivel superior, con hospedaje y alimentación.

Peña Nieto se comprometió a que antes de terminar su sexenio 50 casas más serán rehabilitadas; con este propósito se asignarán en 2017 un total de 188.4 millones pesos.

En esta administración hemos podido rehabilitar, remodelar y dejar en condiciones muy parecidas a esta casa prácticamente 250 casas, y estaremos llegando a cerca de 300 casas en 2018, esperemos llegar a más, lo cual representará una cuarta parte de la totalidad de las casas del Niño Indígena en el país”, agregó.

Por su parte, el gobernador Omar Fayad, también comprometió su administración en pro de la educación y también de la salud, sobre todo ante la crisis de abastecimiento en comunidades como Nicolás Flores, dónde 8 de cada diez son pobres.

Luego me dicen que no lo diga, señor presidente. Me dicen, te estás comprometiendo y si no puedes y no tienes el dinero... sí vamos a poder, ya hasta tengo amenazada al secretario de Salud, que sino podemos se va”, dijo el gobernador.

El presidente Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera, atestiguaron la firma de un convenio de colaboración entre el DIF nacional y estatal, signado entre las titulares de instituciones.

En el evento también estuvo presente el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, y la directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nuvia Mayorga.