También pide el respeto incondicional de los derechos humanos

El Papa Francisco criticó en El Cairo a los “populismos demagogos” que impiden “consolidar la paz y la estabilidad” y dijo que “ninguna incitación a la violencia garantizará la paz”.

El pontífice se expresó así en un discurso pronunciado en una conferencia internacional de paz celebrada en la capital egipcia con la asistencia de líderes musulmanes al poco de llegar a El Cairo en una visita de apenas 27 horas.

El Papa dijo que “se asiste con desconcierto al hecho de que por una parte hay un alejamiento de la realidad de los pueblos en nombre de objetivos que no miran a nadie claramente; por otra, surgen populismo demagogos que no ayudan a consolidar la paz y la estabilidad”.

“Ninguna incitación a la violencia garantizará la paz y cualquier acción unilateral que no incite a procesos constructivos y compartidos es en realidad un regalo a los autores del radicalismo y de la violencia”, agregó el pontífice.

Francisco dijo que lo que se necesita es que haya “constructores de paz, no provocadores de conflictos; de bomberos y no de incendiarios; de predicadores de reconciliación y no de impulsores de destrucción”.

EL PAPA APELA AL "RESPETO INCONDICIONAL" DE LOS

DERECHOS HUMANOS

El Pontífice, que llegó poco antes a El Cairo para realizar una visita que terminará hoy sábado, dijo además que “el desarrollo, la prosperidad y la paz son bienes irrenunciables que merecen todo sacrificio”.

Dijo que son objetivos que exigen “sobre todo (el) respeto incondicional de los derechos inalienables del hombre, como la igualdad entre todos los ciudadanos, la libertad religiosa y de expresión, sin distinción alguna”.

En un acto al que asistieron además miembros del Gobierno y del Parlamento egipcios y representantes del cuerpo diplomático Francisco advirtió, además, de que “la historia no perdona a los que proclaman la justicia y practican la injusticia”.

El Papa no mencionó en su discurso casos particulares ni vinculó expresamente esa apelación con la situación de Egipto, donde organismos internacionales han denunciado violaciones de derechos humanos por parte del régimen de Al Sisi.

El Pontífice además pidió “desenmascarar a los vendedores de ilusiones (...) que predican el odio para robar su vida a la gente normal y sus derechos de vivir con dignidad”.