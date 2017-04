Pediatrucos...y algo más

Ictericia se refiere al color amarillento que presenta una persona por acumulación de bilirrubina en la sangre. La bilirrubina es un pigmento biliar de color amarillo anaranjado que el cuerpo produce cuando reemplaza los glóbulos rojos viejos o cuando éstos, los glóbulos rojos, son destruidos por algún problema. Hay 2 tipos de bilirrubinas, la bilirrubina Indirecta que no es soluble en agua y que necesita conjugarse en el hígado para transformarse en bilirrubina Directa la cual sí es soluble en agua y puede ser eliminada a través del excremento o de la orina. Si hay exceso de producción de bilirrubina indirecta y el hígado tiene algún problema y no logra convertirla en bilirrubina directa para eliminarla de la sangre, la cantidad de bilirrubina acumulada en la sangre se puede elevar a tal grado que puede afectar el cerebro de un recién nacido. Es normal que un bebé presente leve ictericia al nacer, es la llamada ictericia fisiológica, la cual desaparece alrededor de la segunda semana de vida sin causar problemas. Hay situaciones que se pueden presentar en un recién nacido que pueden hacer que sus niveles de bilirrubinas se incrementen tanto que puedan poner en peligro su vida, como por ejemplo el ser prematuro y de bajo peso, padecer alguna infección aguda o congénita, presentar formas anormales de células sanguíneas, la incompatibilidad sanguínea del grupo y rH de la madre y el bebé, bajo nivel de oxígeno y presencia de cefalohematomas, que son pequeños coágulos sanguíneos que se forman en la cabeza como consecuencia del trabajo de parto. Un niño que presenta ictericia intensa y progresiva debe ser atendido de inmediato porque los niveles altos de bilirrubina en un recién nacido, pueden afectar al cerebro y dañarlo, trayendo consecuencias muy graves como sordera y kernícterus con convulsiones y grave daño neurológico. Un niño con ictericia moderada podría ameritar el uso de la llamada fototerapia, que consiste en la aplicación de luz artificial sobre la piel del bebé lo cual permite descomponer la bilirrubina y bajar los niveles en sangre. Cuando el incremento de la bilirrubina es alto y rápido, podría necesitarse una exanguíneo transfusión que consiste en reemplazar la sangre del bebé por otra sin bilirrubinas elevadas. Cuando un niño presenta ictericia y se denota enfermo, es conveniente tomar una muestra de sangre para valorar sus niveles de bilirrubinas, dependiendo del nivel de las mismas, podría sólo vigilarse, aplicarle los llamados “bañitos de sol”, el uso de fototerapia o incluso de la mencionada exanguíneo transfusión. Un niño con ictericia neonatal que presenta evacuaciones sin color, puede tener un problema en sus vías biliares y entonces, la bilirrubina que suele elevarse es la bilirrubina directa. Por eso, es conveniente hacer un análisis de bilirrubinas cuando la ictericia aumenta o persiste por más de15 días.

DON CHIMINO.- Cada vez se la pasa uno más embobado en su celular y tantito lo deja uno a un lado ya tá suene y suene pos tan llegando uno y otro y otro y un chingo (con perdón de Usté) de mensajes. Onde que mi tía Maruca, aprovechando que nos juntamos en una comida casi toda la familia por parte de mi apá, aprovechó ella pa pedirnos nuestros números de celular, abrió un Chat en el Waschat y anepsó a toda la primada y hasta a unos tíos y tías. ¡Pa su mecha! ¡Semos hartísimos! ¡Ah!, eso sí, si alguno o alguna se sale, en l´horita lo regresa la tía al chat, quesque debemos tar unidos y salirse del chat es no querer a la familia. De que lo convence a uno de regresar al chat, lo convence, se los digo yo porque asina mesmo me pasó a mi, taba ya fastidiado de tantísimo tucutún y tucutún y tucutúm de tanto pinchi mensaje que llega a ese chat y que me salgo del chat, ¡aray!, ni me viera salido, apenitas lo vía hecho cuando, en un santiamén, que me llama mi tía Maruca, que no, que no juera yo grosero, que si ese era el cariño que le tenía yo a la familia y, cuando me preguntóque por qué me vía salido, le dije que me dispensara pero que mi celular tenía poca memoria y que eran hartos mensajes y videos que mandan en el chat y que ya no tenía yo espacio ni tan siquiera pa tomar una foto. Y que me dice “Pues mientras yo viva, todos mis sobrinos me van a respetar y yo voy a procurar tenerlos siempre unidos aunque sea a través de este medio pues la gran mayoría, se encuentran dispersos y el tenerlos a todos dentro del chat me hace muy feliz, como si los tuviera a todos juntitos aquí conmigo, además hijo, el día que yo me muera, quiero dejarles mis propiedades y mis valores a todos los que se conserven en el chat” Yo, por hacerla feliz a mi tía le dije que taba bien que me volviera a meter pa dentro del chat, y, por favor, no vayan a ser mal pensados y vayan a crer que me interesa alguna de sus 80 casas que tiene, de sus terrenos, de sus joyas o de alguno de sus centenarios que asegún guarda en una caja juerte en un cuarto escuro que tiene bajo 3 llaves mero a un lado de su recámara de su casa del centro. Yo, para no hacer sentir mal a mi tía me aguanto de seguir en el chat, anque, si Dios la llama y me toca algo de la repartición, no taría nada mal, digo. Ójala y sea pronto, sí, ójala y sea pronto que nos vuélvanos a ver toda la familia en alguna otra comilona familiar. Mientras, seguiré aguantando vara y ya le quité el sonido y nomás le dejé lo de la vibrada pa no distraerme de mi qui´hacer por tanto tucutún del Waschat ese. Y vaya que tiene uno que aguantar y enterarse de lo que escriben porque a luego le preguntan a uno “¿Y tú que opinas Chimino?” y, si me tardo un rato en contestar porque ando haciendo alguna talacha, me llama la tía Maruca, que por qué no contesto lo que me tán preguntando, que no sea grosero y, no es por grosería pero, en veces no puede uno tar pegado al teléfono a ver quién le manda mensaje a uno y ni modos, en veces me tengo que chutar mas de 300 mensajes. Onde que algunos primos ya parecen de la congregación de la Vela Perpetua, siempre se tán dando de golpes en el pecho y mandando cadenas de oración, d´esas que si no se las mandas a 10 personas en menos de 5 minutos, te va a cargar el Chamuco. Las mentadas cadenas casi no chupan memoria pero, los videos que mandan y que son un friego, casi todos son de esos que dicen que nos portémos bien, con paisajitos, con maripositas, con cantos de pajaritos, con angelitos de alas azules y rojas y en veces unos videos hasta de misas completas. Un día, me mandó un compadre a mi Waschat personal, un video onde sale una chamacona en una tanga d´esas que les mientan de hilo dental, colorada la tanguita y, la chamacona de muy buen ver, bailaba de esa música brasileña que le mientan zamba y agitaba las pomponias pa un lado, pa l´otro y de arriba hacía abajo, sacudiéndolas, al final, se acerca de frente a la cámara, se quita su d´ese gorro pa gemelos que traiba tapándole los chicharrones y al mismo tiempo que se lo quita avienta un beso con su mano y dice ¨¡buenos días amigos!”. Yo, tengo un primo hermano que está en el chat de la tía Maruca y, como me llevo bien con él que le mando el video de la chamacona de la tanguita, pero, el muy pentonto, que lo envía por equivocación ¡dos veces! Al chat de la tía Maruca. Pobre primo, le llovieron los reclamos, que si era un morboso, un depravado, un degenerado, un pervertido. En eso, que escribe mi tía Maruca en el chat “¡Qué bárbaro Elpidio! (asina se llama mi primo) ¡Te pasas! Quién sabe quién te envío el video, pero debe estar igual o más trastornado de la mente que tú. Una más que hagas y te saco del chat, te lo advierto, ¿eh?” Pinchi pedradota que me aventó la tía, tan siquiera mi primo Pillo, aguantó vara y no me balconió. ¡Chingüentes! Voy a tener más cuidado y, me doy de santos de que no puso mi primo Pillo otro video que le mandé onde salen unas de las que les mientan teiboleras, que bailan al ruedo y trapadas en un tubo, que se quitan todita, todita la ropa y quedan en cueros, todas chinchaletas. Si ese video viera compatido mi primo Pillo en el chat de la tía Maruca, nos etscomulga, nos etspulsa del chat y nos deshereda a ambos dos ¡Uf! ¡Susto! Y, antes que otra cosa suceda, me paso a retirar, áhi nos, pa l´otra, graciotas.