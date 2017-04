Inseguridad, el principal reto de mi gobierno: HAF

El gobernador Héctor Astudillo, reconoció que a 18 meses de su gobierno, el tema de la seguridad sigue siendo grave problema, aunque se realizan acciones para reducir los delitos

Chilpancingo, Gro., Abril 28.- Al cumplir 18 meses al frente del gobierno de Guerrero, Héctor Astudillo Flores reconoció que su principal reto es el de la inseguridad y la violencia y señaló que es necesario que haya “solidaridad” entre autoridades y ciudadanos para resolver este flagelo que lastijma al estado y al país.

El jefe del Poder Ejecutivo local sostuvo una reunión del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG) en el puerto de Acapulco, el cual indicó, se prolongó por espacio de 2 horas con 15 minutos.

En dicha reunión, los cuerpos de seguridad centraron su atención en la revisión de la problemática que presentan algunas ciudades de la entidad, entre ellas Chilpancingo.

Astudillo Flores admitió que en algunas zonas de la entidad se enfrentan problemas muy serios en materia de inseguridad desde hace varios años, por lo que urge que se implementen acciones que propicien la disminución de los delitos.

Indicó que está en la cuarta parte de su administración, tiempo en el que se ha registrado un avance importante en diferenterubros como el turismo, la reactivación económica y la estabilidad política, aunque muchos de estos logros se opacan por la estridencia de la inseguridad.

“Tenemos un grave problema con el tema de la seguridad que no sólo es de Guerrero, es un problema nacional que se está agudizando, por lo que se debe tener un sentido de solidaridad...algo tiene que suceder en este país”.

Sin embargo, consideró importante hacer una comparación respecto a lo que sucede en diferentes partes de la República.

Por ejemplo: “En Guerrero, a diferencia de Tamaulipas, ese frente (la delincuencia) es contra el Estado, contra la autoridad; aquí la mayoría de los problemas de la delincuencia tienen que ver entre la propia delincuencia y esta circunstancia (la guerra entre criminales) no va a variar”.

Recordó que asumió la gubernatura en las condiciones más difíciles, “se ha avanzado y preguntó, qué pasaría si en este tiempo no hubiera turismo, que el campo estuviera abandonadao, que hubiera protestas magisteriales; han sido meses muy complicados, todos los días representan un desafío y un reto, pero estamos trabajando”.